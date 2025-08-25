قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصور الأولى لحادث حريق جامعة قناة السويس
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. لا تتكاسل عن ترديدها واغتنم فضلها
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص أعلى صحراوي أطفيح
20 إجراء عاجل .. كيف تستعد المدارس لبدء العام الدراسي الجديد ؟|صور
دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء حلوى المولد والتهادي بها
بالأماكن.. وزير العدل يصدر قرارًا بتعيين مقار الدوائر العمالية في المحاكم الابتدائية
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة
كان هيموت أمه.. عجوز يهشم رأس ابنه المدمن ببولاق الدكرور
استعدادًا لبدء تنسيق المرحلة الثالثة.. دليل إرشادي لتوعية طلاب الثانوية العامة في "سؤال وجواب"
محمد صلاح على موعد مع التاريخ في موقعة ليفربول ونيوكاسل يونايتد
لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة ومنافية للآداب.. البلوجر نيرمين طارق تواجه هذه العقوبة
برفقة بسمة وهبه.. أول ظهور للكينج محمد منير بعد تعرضه لوعكة صحية
"صيف بلدنا" بجمصة يواصل لياليه الفنية بإبداعات السمسمية والفن الشعبي

أحمد البهى

تواصلت الليالي الفنية لمهرجان "صيف بلدنا" في موسمه الخامس بمحافظة الدقهلية، والذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة الصيفية بالمحافظات الساحلية.

وشهدت مدينة جمصة سهرة فنية مبهجة جمعت بين الطرب الأصيل والفلكلور الشعبي، بمشاركة فرق الهيئة من مختلف المحافظات، حيث تنوعت الفقرات بين السمسمية، الفن الشعبي، الموسيقى العربية، والإنشاد الديني.

افتتحت الأمسية فرقة المطرية التلقائية للسمسمية بقيادة المايسترو خالد الشناوي، بباقة من الأغاني والتابلوهات المميزة منها: بسم الله سمينا بدينا، ارمى المراسي يا ريس، لفي بينا يا مراكب، بتغني لمين يا حمام، مد ودور يا ليل، مصر يا أول نور في الدنيا، دار الشادوف، سار الليل. كما قدم المبتهل داود درغام فقرة إنشاد ديني، تلاها استعراض رقصة التنورة للفنان وحيد المصري.

وفي فقرة الموسيقى العربية، أحيت فرقة الأنفوشي بقيادة المايسترو هيثم بسيوني الأمسية بباقة من روائع الغناء، من بينها: ميدلي سيد درويش، الدنيا حر، طاير يا هوى، أما براوة، رايحة فين يا حاجة، امتى الزمان، يا ورد على فل وياسمين، اتفضل قهوة، أنا قلبي إليك ميال، بهية، ألف ليلة وليلة.

كما قدمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية، تدريب وائل عيد وقائد الأوركسترا محمد فتحي عبد الوهاب، مجموعة من الاستعراضات المبهرة منها: صعيدي عصايتين، نوبة، التنورة، فاصل غنائي، سحجا، صورماتي، مبيض النحاس. فيما شاركت فرقة قنا للفنون الشعبية بطابعها الصعيدي الأصيل، حيث قدمت عروضًا منها: إحنا الصعايدة، قصب السكر، الحجالة، فاصل إيقاعي، الفرح القناوي، إلى جانب رقصة التنورة التي لاقت إعجاب الحضور.

وتواكب العروض الفنية مع معرض للكتاب يستقبل المصطافين يوميًا، ويعرض أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار مخفضة، مما يثري الجانب المعرفي للمهرجان إلى جانب إبداعاته الفنية.

تقام فعاليات المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبمشاركة أكثر من 20 فرقة فنية من مختلف المحافظات، وتقدم العروض مجانا للجمهور يوميا في التاسعة مساء حتى الثاني من سبتمبر المقبل.

كما يتضمن البرنامج أنشطة موازية تشمل: ورش الحكي والفنون التشكيلية، العروض المسرحية التفاعلية، والبرامج المخصصة للأطفال، وذلك بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي بقيادة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر. ويأتي المهرجان في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لنشر الفنون وتعزيز الهوية الثقافية وتقديم تجارب حيّة تعكس ثراء الموروث الشعبي المصري، مع دعم المواهب من مختلف الأعمار.

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

اقتحام للأقصى المبارك

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

أرشيفية

انعقاد المفاوضات النووية بين إيران وأوروبا غداً في جنيف

علم كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تبلغ الصين برغبتها في تطبيع العلاقات وتعزيزها

إلى ما يرمز حرف V في سيارات كاديلاك الخارقة؟

إطلالة ياسمين عز تثير السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها

هل تحب طلاء السيارات المطفي؟.. إليك 5 مشاكل

ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

