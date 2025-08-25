"صيف بلدنا" بجمصة يواصل لياليه الفنية بإبداعات السمسمية والفن الشعبي

تواصلت الليالي الفنية لمهرجان "صيف بلدنا" في موسمه الخامس بمحافظة الدقهلية، والذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة الصيفية بالمحافظات الساحلية.

وشهدت مدينة جمصة سهرة فنية مبهجة جمعت بين الطرب الأصيل والفلكلور الشعبي، بمشاركة فرق الهيئة من مختلف المحافظات، حيث تنوعت الفقرات بين السمسمية، الفن الشعبي، الموسيقى العربية، والإنشاد الديني.

افتتحت الأمسية فرقة المطرية التلقائية للسمسمية بقيادة المايسترو خالد الشناوي، بباقة من الأغاني والتابلوهات المميزة منها: بسم الله سمينا بدينا، ارمى المراسي يا ريس، لفي بينا يا مراكب، بتغني لمين يا حمام، مد ودور يا ليل، مصر يا أول نور في الدنيا، دار الشادوف، سار الليل. كما قدم المبتهل داود درغام فقرة إنشاد ديني، تلاها استعراض رقصة التنورة للفنان وحيد المصري.

وفي فقرة الموسيقى العربية، أحيت فرقة الأنفوشي بقيادة المايسترو هيثم بسيوني الأمسية بباقة من روائع الغناء، من بينها: ميدلي سيد درويش، الدنيا حر، طاير يا هوى، أما براوة، رايحة فين يا حاجة، امتى الزمان، يا ورد على فل وياسمين، اتفضل قهوة، أنا قلبي إليك ميال، بهية، ألف ليلة وليلة.

كما قدمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية، تدريب وائل عيد وقائد الأوركسترا محمد فتحي عبد الوهاب، مجموعة من الاستعراضات المبهرة منها: صعيدي عصايتين، نوبة، التنورة، فاصل غنائي، سحجا، صورماتي، مبيض النحاس. فيما شاركت فرقة قنا للفنون الشعبية بطابعها الصعيدي الأصيل، حيث قدمت عروضًا منها: إحنا الصعايدة، قصب السكر، الحجالة، فاصل إيقاعي، الفرح القناوي، إلى جانب رقصة التنورة التي لاقت إعجاب الحضور.

وتواكب العروض الفنية مع معرض للكتاب يستقبل المصطافين يوميًا، ويعرض أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار مخفضة، مما يثري الجانب المعرفي للمهرجان إلى جانب إبداعاته الفنية.

تقام فعاليات المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبمشاركة أكثر من 20 فرقة فنية من مختلف المحافظات، وتقدم العروض مجانا للجمهور يوميا في التاسعة مساء حتى الثاني من سبتمبر المقبل.

كما يتضمن البرنامج أنشطة موازية تشمل: ورش الحكي والفنون التشكيلية، العروض المسرحية التفاعلية، والبرامج المخصصة للأطفال، وذلك بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي بقيادة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر. ويأتي المهرجان في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لنشر الفنون وتعزيز الهوية الثقافية وتقديم تجارب حيّة تعكس ثراء الموروث الشعبي المصري، مع دعم المواهب من مختلف الأعمار.