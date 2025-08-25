قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد
رئيس الدوما الروسي في بكين لتعزيز التعاون البرلماني وتوسيع الشراكة الاستراتيجية
حسام حبيب عن اتهامه بتجارة المخدرات: 4 سنين بيطلع عليا شائعات.. وشيرين هترجع
البنتاجون يقيّد استخدام أوكرانيا لصواريخ ATACMS لتفادي التصعيد مع روسيا
استبعاد 9 لاعبين.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟.. دار الإفتاء تجيب
سعر الذهب اليوم 25-8-2025
جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل سلطة تونة بالزبيب
حسام حبيب: غلطة عمري إني صالحت شيرين على أهلها.. فيديو
القبض على مشتبه به في حادث طعن خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين ببروكسل
محافظ بنك إنجلترا: الشيخوخة وتراجع القوى العاملة يهددان الاقتصاد البريطاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسام حبيب عن اتهامه بتجارة المخدرات: 4 سنين بيطلع عليا شائعات.. وشيرين هترجع

حسام حبيب
حسام حبيب
يمنى عبد الظاهر

علق الفنان حسام حبيب علي  تداول أنباء عن القبض عليه بتهمة تتعلق بالاتجار في المخدرات، وهو ما نفاه تمامًا في بث مباشر جمعه بالإعلامية بسمة وهبة عبر «إنستجرام».

وقال حسام حبيب في رده: “في بيتي والكلام مش حقيقي، أنا بقالي 4 سنين مش بيتقال عليا حاجات حقيقية، كل الناس طول الوقت بتبص على حاجة غير الحقيقة” مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

وتابع حسام حبيب عن تعرض شيرين عبد الوهاب لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، كما كشف عن كواليس شائعات القبض عليه.

وأضاف: شيرين عبد الوهاب تعبانة جدًا ولكن هترجع لجمهورها قريبًا وخايف من ضغط الناس عليا ولكن فيه شخص هو اللي بيحاول دائمًا يشوه صورتي ولما كنت بتخانق مع شيرين كان بسبب نفس الشخص. 


واستكمل قائلًا: شيرين بقالها كتير بتتعرض للظلم ونفسي ترجع تاني مرة أخرى وأقرب الناس لشيرين بتحاول توقعها ومعرفش ليه بيعملوا كده فضلًا على وجود لجان إلكترونية كتير بتحاول تهد فيها.

ومن ناحية أخرى أعلن حسام حبيب منذ أيام عن عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحامي ياسر قنطوش، الوكيل القانوني السابق للفنانة شيرين عبد الوهاب، على خلفية ما وصفه بتصريحات مغلوطة وكاذبة تمس سمعته الشخصية، وتروّج لمزاعم بعيدة تمامًا عن الحقيقة.


كما أكد في بيان رسمي صادر عنه، أنه قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية اسمه ومصالحه الشخصية، مشددًا على أنه لن يصمت أمام أي محاولة لتشويه صورته أو الإساءة إليه أمام الرأي العام.  

الفنان حسام حبيب بسمة وهبة شيرين عبد الوهاب تعرض شيرين عبد الوهاب لأزمة صحية شائعات القبض عليه الإجراءات القانونية المحامي ياسر قنطوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

محكمة - أرشيفية

شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2025

التنسيق الثلاثاء رسميا .. كليات المرحلة الثالثة وخطوات تسجيل الرغبات

جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل

جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد

بالصور

ما هي أجمل أسماء البنات في 2025؟

اجمل أسماء بنات 2025
اجمل أسماء بنات 2025
اجمل أسماء بنات 2025

فيديو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد