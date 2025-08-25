حسام حبيب عن اتهامه بتجارة المخدرات: 4 سنين بيطلع عليا شائعات.. وشيرين هترجع

علق الفنان حسام حبيب علي تداول أنباء عن القبض عليه بتهمة تتعلق بالاتجار في المخدرات، وهو ما نفاه تمامًا في بث مباشر جمعه بالإعلامية بسمة وهبة عبر «إنستجرام».

وقال حسام حبيب في رده: “في بيتي والكلام مش حقيقي، أنا بقالي 4 سنين مش بيتقال عليا حاجات حقيقية، كل الناس طول الوقت بتبص على حاجة غير الحقيقة” مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

وتابع حسام حبيب عن تعرض شيرين عبد الوهاب لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، كما كشف عن كواليس شائعات القبض عليه.

وأضاف: شيرين عبد الوهاب تعبانة جدًا ولكن هترجع لجمهورها قريبًا وخايف من ضغط الناس عليا ولكن فيه شخص هو اللي بيحاول دائمًا يشوه صورتي ولما كنت بتخانق مع شيرين كان بسبب نفس الشخص.



واستكمل قائلًا: شيرين بقالها كتير بتتعرض للظلم ونفسي ترجع تاني مرة أخرى وأقرب الناس لشيرين بتحاول توقعها ومعرفش ليه بيعملوا كده فضلًا على وجود لجان إلكترونية كتير بتحاول تهد فيها.

ومن ناحية أخرى أعلن حسام حبيب منذ أيام عن عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحامي ياسر قنطوش، الوكيل القانوني السابق للفنانة شيرين عبد الوهاب، على خلفية ما وصفه بتصريحات مغلوطة وكاذبة تمس سمعته الشخصية، وتروّج لمزاعم بعيدة تمامًا عن الحقيقة.



كما أكد في بيان رسمي صادر عنه، أنه قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية اسمه ومصالحه الشخصية، مشددًا على أنه لن يصمت أمام أي محاولة لتشويه صورته أو الإساءة إليه أمام الرأي العام.