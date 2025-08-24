خاص| والد حسام حبيب يكشف حقيقة خبر القبض على نجله في قضية مخدرات

نفى والد الفنان حسام حبيب، كل ما تداول من أنباء بشأن القبض على نجله خلال الساعات القليلة الماضية؛ لتورطه في قضية مخدرات .

وقال والد حسام حبيب، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إن كل هذه الأخبار التي يجري تداولها “ليست حقيقية”.

وعن عودة حسام حبيب للفنانة شيرين عبد الوهاب؛ قال والده إن هناك العديد من الأشخاص الذين يكرهون عودتهما لبعضهما البعض.

وتصدّرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤشرات محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية؛ بعد البيان الذي أصدره محاميها ياسر قنطوش، وأكد فيه عودتها مجددًا للفنان حسام حبيب، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها ومتابعي الوسط الفني.

ونفى حسام حبيب، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، وجود نية للعودة، قائلًا: “كله ده كلام كذب، مالوش أي أساس من الصحة، أنا وشيرين علاقتنا طيبة، وأصدقاء فقط، وكل الكلام التاني أكاذيب من ناس مرضى، زي ما ربنا قال: «في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا»”.