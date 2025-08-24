هل شيرين رجعت لحسام حبيب؟.. طارق الشناوي يكشف الحقيقة

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، حقيقة عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب بحسام حبيب، قائلا: “عدم النفي يؤكد العودة، لأنه خلال مهرجان موازين فى المغرب عندما هاجمت أنها غنت بلاي باك دافع عنها حسام حبيب، ووجدناها قالت إن القضايا التي رفعتها ضده ستستمر”.

وأضاف خلال حواره عبر فضائية “العربية”: “هي كانت ترفض حتي اللحظات الأخيرة محاولاته للتودد والعودة، وشيرين هي حالها بترددها الدائم وإنتقالها 180 درجة، دايما يا هي فوق أوي أو تحت أوى، وتسب بطريقة علنية، ولم نراه يرد عليها”.

وتابع: “على الرغم من كل الاتهامات التي رفعتها شيرين ضده، أستطاع أن يستردها مرة أخري، وفكرة تدخل وزارة الثقافة المصرية فى حالة مثل هذه ليس له أساس من المنطق، وشيرين صوت عظيم وحرام الذى نراه الأن من تدهور فى حياتها وإنتقالها 180 درجة من النقيد”.