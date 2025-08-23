قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التفاصيل الكاملة لسقوط أخطر إمبراطوريات السلاح بجنوب البلاد.. إحباط محاولة تهريب أسلحة بـ18 مليون جنيه
عنده شخصية.. خالد الغندور يشيد بأداء أحمد شريف
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع
50 ألفا .. اتحاد كرة القدم يعلن عدد الحضور الجماهيرى لمباراة مصر و إثيوبيا
خوفا من انهيار حكومته .. نتنياهو مُصر على احتلال مدينة غزة رغم الضغوط
مصرع 4 مهربين فى المطاردة.. الداخلية تحبط محاولة إدخال كمية كبيرة من السلاح للبلاد | تفاصيل
قوات الأمن الإيراني تقضي على خلية إرهابية تابعة لإسرائيل جنوب البلاد
هل الكولاجين المتواجد في الكوارع مفيد للجسم؟ .. خبير تغذية يكشف مفاجأة
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي
المتحدث العسكري: 43 دولة تشارك في تدريب النجم الساطع 2025
المعاهد الأزهرية: متابعة آلية إلكترونية لـ 323 لجنة بامتحانات الدور الثاني للثانوية
القومي للمرأة يهنئ ياسمينا عيسى لفوزها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

شيرين عبد الوهاب تُحرر محضرًا لإلغاء التوكيل من محاميها ياسر قنطوش

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
ندى سويفى

حررت الفنانة شيرين عبد الوهاب، محضرًا رسميًا في قسم شرطة الشيخ زايد، تطالب فيه بإلغاء التوكيل الصادر للمحامي ياسر قنطوش، وذلك على خلفية خلافات نشبت بين الطرفين مؤخرًا.

وتقدمت شيرين بطلب لنقل الوكالة القانونية وإلغائها بشكل رسمي، بعد تصاعد التوتر بينها وبين المحامي ياسر قنطوش، والذي كان يتولى مهامها القانونية خلال الفترة الماضية، حيث أكدت رغبتها في إنهاء العلاقة القانونية بينهما.

تصدر اسم الفنان حسام حبيب و الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد اخبار عودتهما لبعض.

وقال حسام حبيب في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”: “كله ده كلام كذب مالوش أي أساس من الصحه أنا وشيرين علاقتنا طيبه أصدقاء وعشرة عمر وكل حاجة تانية بتتقال أكاذيب من ناس مرضى زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا”. 

وأضاف حسام حبيب: “لا نيه للعودة كأزواج إحنا فقط أصدقاء”.

يذكر أن الفنان حسام حبيب، أصدر بيانا صحفيا يوضح فيه بعض التفاصيل فى ضوء ما تردد فى الساعات الماضية بشـأن عودته مجددا للفنانة شيرين عبد الوهاب،  وقرر أن يتخذ الإجراءات القانونية ضد محامي شيرين السابق ياسر قنطوش.

وقال حسام حبيب فى بيانه : في ضوء ما تم تداوله مؤخراً من تصريحات غير صحيحة نسبت لي من قبل المدعو ياسر قطنوش المحامي السابق للفنانة شيرين عبدالوهاب، أعلن أنني قد شرعت في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده هو وكل من يستخدم أو يروّج لأقوال غير دقيقة أو مغلوطة تمس سمعتي، وذلك لحماية مصلحتي القانونية والشخصية.

وأضاف حسام حبيب : أؤكد أنني سأتخذ كافة الخطوات القانونية العاجلة ضد المدعو ياسر قطنوش بسبب ما بدر منه من تصريحات غير صحيحة، ومزاعم لا أساس لها لا علاقة لي بها إطلاقاً، وقد شملت تصريحات هذا المدعو إساءات مباشرة طالتني وأثرت على سمعتي، وأود التأكيد على أن هذه التصرفات تأتي في إطار محاولة يائسة منه للضغط على الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي اتخذت قرارها بالاستغناء عن خدماته بسبب أخطاءه المتكررة معها ونتيجة تقصيره اخفاقه في إ أغلب القضايا القانونية المكلف بها والتي تسبب فيها في أزمات متعددة.

 تصرفات شيطانية

وقال حسام حبيب: “أدين بشدة هذه التصرفات الشيطانية التي تهدف إلى التشهير وتشويه سمعتي، والتي تعكس محاولة يائسة منه للانتقام بعد الاستغناء عن خدماته، وأكرر لن أسمح بالمساس بسمعتي أو بسمعة أي طرف آخر أو استغلال اسمي لتحقيق مصالح شخصية غير مشروعة، وأنا على أتم الاستعداد لمقاضاة كل من يروج أو يشارك في نشر مضللة ضدي، وللعلم، أخطاء هذا المدعو ظهرت منذ اليوم الأول وتغاضيت عنها احترامًا لشيرين. من بداية اتهامه لي بأن شيرين قامت بعمل توكيل لي لتسجيل سيارة باسمها وقمت بتسجيل السيارة باسمي، وهذا غير صحيح، فأنا لم أذهب إلى المرور وسأطعن بالتزوير ضده وعليه إظهار صورة من هذا التوكيل”.


وتابع حسام حبيب: “ثانيا،، ورفع قضايا دون علم شيرين، منها قضية سرقة دفتر شيكاتها بعدما أخبرته بفقدانه، واستغل عدم متابعة شيرين لهذه الأمور وقام برفع قضية ضدي يتهمني بالسرقة، لكنها اكتشفت الأمر من خلال السوشيال ميديا، وثالثًا،، طلب مني عدم التصريح بالتصالح في إحدى القضايا أمام النيابة العامة، ووافقت احترامًا لشيرين، ومع ذلك كان يشجع شيرين على الاستمرار في القضية رغم تحريات النيابة التي أثبتت عدم صحة الواقعة، ورغم ذلك و جعل لمحامي يعمل معه بالتصريح للصحافة بأنه تنازل لي عن القضية”.
واستطرد حسام حبيب: “رابعا،، ادعى  أنه كسب قضية شيرين مع روتانا، وهذا غير صحيح، حيث المحامي سامح المنياوي هو من كسب القضية، واحترامًا لشيرين لم يعلق أحد على هذا الادعاء، لكنه تجاوز الحدود وسيتعرض للمساءلة القانونية، خامسا،، اتهم (يوسف سرور) من  فريق عملي كذبا بأنه يستولى على كل حسابات شيرين على السوشيال ميديا رغم إن يوسف قال له عبر مكالمه تليفونيه موثقه و أشاد المدعو باخلاقه في المكالمه و رغم ذالك رفض استلام الصفحات، ورفع قضية ضده، مدعيًا أن النيابة العامة أصدرت ضبطًا وإحضارًا بحقه، وهذه قضية إدارية لا تشمل ضبطًا أو إحضارًا، وهو بذلك يمارس اادعائات كاذبة ضد النيابه و أناب عنها في اصدار القررات رغم انه من المفترض ان يكون رجل قانون.. لذلك أُناشد النائب العام ونقابة المحامين اتخاذ موقف ضد هذا المدعو وتصرفاته الغير مسؤولة”.

