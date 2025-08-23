قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

من أعمالكم سلط عليكم .. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه رسالة غامضة

شيرين عبد الوهاب وشقيقها
شيرين عبد الوهاب وشقيقها
تقى الجيزاوي

وجه شقيق شيرين عبد الوهاب رسالة غامضة بعد تداول أنباء تفيد بعودة شقيقته للفنان حسام حبيب مجددا خلال الساعات الماضية ، ولم يكشف عن جهة الرسالة او تفاصيل مباشرة.

وكتب محمد عبد الوهاب عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك،  "أما أنت بقي  يا سي ( لوسي ) القاضية هتجيلك من عند ربنا 
خد المفاجأة الحلوة دي عشانك أسمك منور في قضية الاتجار في الأبيض بتاعت شقة الزمالك صحيح مانا نسيت أقولك (لطفي) اعترف عليك أنت ويوسف اللي بقي السواق بتاعك اللي كنت بتبعته يجيبلك كل ده والله العظيم مثبوت في القضية اتقل بس هتاخد حاجة نضيفة .. ومن أعمالكم سلط عليكم  وربك يابني يمهل ولايهمل.

وعلق محمد عبد الوهاب على بيان المحامي ياسر قنطوش بشأن الفنانة شيرين عبد الوهاب الذى يطالب فيه بتدخل وزارة الثقافة. 

وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “عندي سؤال للمحامي انت لسه في آخر جلسة من شهر كنت بتقول للقاضي أخوها دخلها المستشفى عشان يحجر عليها ويستولي على كل ممتلكاتها وصفحتها والكلمتين دول اللي هما محفظينهملك مع انك عارف الحقيقة كويس، دلوقتي طالع تقول الوضع كارثي وبطلب من وزير الثقافة يدخل انت مصدق نفسك، حسبي الله ونعم الوكيل".

شيرين عبدالوهاب شقيق شيرين عبد الوهاب حسام حبيب

