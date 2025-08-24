شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

تصدرَت أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب محركات البحث على جوجل، بعد بيان محاميها ياسر قنطوش، الذي كشف خلاله عن عودتها للفنان حسام حبيب مرة أخرى.

وقد هاجمت شيرين وشقيقها، وكذلك حسام حبيب، المحامي ياسر قنطوش بسبب ما نشره عبر صفحته، وطالبوه بعدم التدخل في شؤونهم الخاصة.

وأعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب لجمهورها الكريم وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونيًا في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حاليًا.

وأكدت شيرين أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيدًا، وأن مسيرتها الفنية الطويلة، وما مرت به من مواقف وتجارب سواء كانت جميلة أو صعبة، منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها.

