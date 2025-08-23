زي الفُلّ.. حسام حبيب ينفي تعرض شيرين عبد الوهاب لوعكة صحية| خاص

نفى الفنان حسام حبيب، تعرُّض الفنانة شيرين عبد الوهاب لوعكة صحية، واستدعاء الأطباء لها.

وقال حسام حبيب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “والله كله كذب، شيرين عبد الوهاب الحمد لله بخير وبصحة جيدة وزي الفل الحمد لله، لم تتعرض لوعكة صحية، ولم يتم استدعاء أطباء في منزلها”.

حسام حبيب يحسم الجدل حول عودته لـ شيرين عبد الوهاب

يذكر أن الفنان حسام حبيب حسم الجدل حول خبر عودته للفنانة شيرين عبد الوهاب مرة أخرى، بعد مرور عدة أشهر على انفصالهما.

وقال الفنان حسام حبيب، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": إنه مُقرَّب من شيرين عبد الوهاب، وتربطهما علاقة وثيقة، ولكنهما لن يتزوجا مرة أخرى.

ويعد هذا الحديث استكمالًا لعلاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب المتأرجحة، بين المشكلات، والحب، والقرب المتبادل بينهما منذ سنوات.

فقبل زواجهما، جمعت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب علاقة صداقة امتدت لسنوات، تحولت فيما بعد إلى شراكة عملية، وعلاقة زوجية شهدت الكثير من التقلبات.

ورغم تأكيدات شيرين عبد الوهاب السابقة على انتهاء صلتها بالفنان حسام حبيب للأبد؛ إلا أن الرابط الغامض بينهما حال دون ذلك، وأعلن محاميها السابق، المستشار ياسر قنطوش، أمس، عن ظهور طليق شيرين في حياتها مرة أخرى، رغم محاولات الجميع إبعادها عنه.

بيان حسام حبيب عن طبيعة عودته لـ شيرين عبد الوهاب

حسام حبيب نفى صحة الأخبار المتداولة عن عودته لـ شيرين عبد الوهاب، ووصفها بأنها «إشاعات».

وأصدر حسام حبيب، بيانًا رسميًا، أعلن فيه بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحامي ياسر قنطوش، واصفًا ما ورد منه تجاهه، بأنه «إساءات مباشرة وتشويه للسمعة»، وأن ما قيل «هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة».