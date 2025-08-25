حسام حبيب: بنات شيرين عبد الوهاب لم يتركوها| خاص

تداولت أخبار في الساعات الماضية حول ترك أبناء شيرين عبد الوهاب لها، للذهاب إلى والدهم طليق شيرين.



وقال حسام حبيب لصدى البلد " كل الكلام دا مش حقيقي و بنات شيرين معاها و الحمد لله بخير".



يذكر أن نفى الفنان حسام حبيب، تعرُّض الفنانة شيرين عبد الوهاب لوعكة صحية، واستدعاء الأطباء لها.

وقال حسام حبيب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “والله كله كذب، شيرين عبد الوهاب الحمد لله بخير وبصحة جيدة وزي الفل الحمد لله، لم تتعرض لوعكة صحية، ولم يتم استدعاء أطباء في منزلها”.

حسم الفنان حسام حبيب الجدل حول خبر عودته للفنانة شيرين عبد الوهاب مرة أخرى بعد مرور عدة أشهر على انفصالهما.

وقال حسام حبيب في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: “كله ده كلام كذب مالوش أي أساس من الصحة أنا وشيرين علاقتنا طيبة أصدقاء وعشرة عمر وكل حاجة تانية بتتقال أكاذيب من ناس مرضى زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا”.

وأضاف حسام حبيب: “لا نيه للعودة كأزواج إحنا فقط أصدقاء”.