حسام حبيب: غلطة عمري إني صالحت شيرين على أهلها.. فيديو

كشف الفنان حسام حبيب عن ندمه الشديد لمحاولته التدخل في إصلاح العلاقة بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وأسرتها خلال فترة ارتباطهما، معتبرًا أن تلك الخطوة كانت من أكبر أخطائه.

وقال حبيب في بث مباشر جمعه مع الإعلامية بسمة وهبة عبر "إنستجرام: “غلطة عمري إني صالحت شيرين على أهلها، ومش هسيب حقي.. كفاية كده وبلاش حد يعمل تريند على حسابي”، مشددًا على أنه يرفض استغلال اسمه في أي خلافات أو أزمات.

https://www.instagram.com/reel/DNwjIfeUN80/?igsh=NDEydzZzdHZiNDIw

وأضاف: “الكلمة الطيبة صدقة، وبلاش الناس تقول كلام يوجع من غير سبب”، في إشارة إلى الهجوم الذي يتعرض له مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





