قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيتعب شوية.. طلب عاجل من وزير الرياضة لمجلس الزمالك بشأن أرض أكتوبر
تقرير: المفاوضات لا تُعرقل العمليات العسكرية.. إسرائيل تشترط صفقة شاملة مع حماس
بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق
كليات ومعاهد تقبل الدبلومات الفنية 2025 نظام 3 و5 سنوات.. القائمة الكاملة
سماع دوي انفجار ضخم في العاصمة دمشق
قرار عاجل من النيابة بشأن سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال
عقوبات رادعة تصل للإعدام للمتورطين في التخابر مع دول أجنبية ضد مصر
وقت يغفل عنه الكثير ويُستجاب فيه الدعاء.. ما هو؟
بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025
تطورات حادث موكب وزير الكهرباء.. إصابة السائق والوزير يطمئن على المصابين
وزير الرياضة عن أزمة أرض الزمالك: موقف النادي معقد.. ولا نستطيع التدخل المباشر
تفاصيل إصابات طاقم الحراسة في حادث موكب وزير الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شقيق شيرين السبب.. أول تعليق من حسام حبيب بعد شائعات القبض عليه |خاص

الفنان حسام حبيب
الفنان حسام حبيب
أوركيد سامي

نفى الفنان حسام حبيب أخبار القبض عليه والتي انتشرت خلال الساعات الأخيرة.

وقال الفنان حسام حبيب في أول تعليق له في  تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: “والله العظيم كدب وأنا الحمد لله بخير”.  

وأضاف حسام حبيب: “شقيق شريين دائما بيطلع شائعات عليا”.

وتابع حسام حبيب: “هرفع قضية علي المحامي ياسر قنطوش لأنه أذاني كثير وأنا بيطلع دائماً عليا إشاعات علشان مش باجي علي سكة الناس الي بتقدم ضرر لي دائماً”.

يذكر أن نفى الفنان حسام حبيب، تعرُّض الفنانة شيرين عبد الوهاب لوعكة صحية، واستدعاء الأطباء لها.

وقال حسام حبيب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “والله كله كذب، شيرين عبد الوهاب الحمد لله بخير وبصحة جيدة وزي الفل الحمد لله، لم تتعرض لوعكة صحية، ولم يتم استدعاء أطباء في منزلها”.

حسم الفنان حسام حبيب الجدل حول خبر عودته للفنانة شيرين عبد الوهاب مرة أخرى بعد مرور عدة أشهر على انفصالهما.

وقال حسام حبيب في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: “كله ده كلام كذب مالوش أي أساس من الصحة أنا وشيرين علاقتنا طيبة أصدقاء وعشرة عمر وكل حاجة تانية بتتقال أكاذيب من ناس مرضى زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في قلوبهم مرض فزادهم  الله مرضا”.

وأضاف حسام حبيب: “لا نيه للعودة كأزواج إحنا فقط أصدقاء”.

اخبار الفن نجوم الفن الفنان حسام حبيب صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

محكمة - أرشيفية

شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

الاسماعيلي

لاعب الاسماعيلي السابق يطالب بحل مجلس الإدارة

الاهلي

أسامه عرابي يتغزل في لاعب الأهلي: يمتلك شخصية كبيرة

الإسماعيلي

قائد فريق الإسماعيلي: سنبذل قصارى جهدنا لحصد الثلاث نقاط من غزل المحلة

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

فيديو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد