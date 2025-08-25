شقيق شيرين السبب.. أول تعليق من حسام حبيب بعد شائعات القبض عليه |خاص

نفى الفنان حسام حبيب أخبار القبض عليه والتي انتشرت خلال الساعات الأخيرة.

وقال الفنان حسام حبيب في أول تعليق له في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: “والله العظيم كدب وأنا الحمد لله بخير”.

وأضاف حسام حبيب: “شقيق شريين دائما بيطلع شائعات عليا”.

وتابع حسام حبيب: “هرفع قضية علي المحامي ياسر قنطوش لأنه أذاني كثير وأنا بيطلع دائماً عليا إشاعات علشان مش باجي علي سكة الناس الي بتقدم ضرر لي دائماً”.

يذكر أن نفى الفنان حسام حبيب، تعرُّض الفنانة شيرين عبد الوهاب لوعكة صحية، واستدعاء الأطباء لها.

وقال حسام حبيب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “والله كله كذب، شيرين عبد الوهاب الحمد لله بخير وبصحة جيدة وزي الفل الحمد لله، لم تتعرض لوعكة صحية، ولم يتم استدعاء أطباء في منزلها”.

حسم الفنان حسام حبيب الجدل حول خبر عودته للفنانة شيرين عبد الوهاب مرة أخرى بعد مرور عدة أشهر على انفصالهما.

وقال حسام حبيب في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: “كله ده كلام كذب مالوش أي أساس من الصحة أنا وشيرين علاقتنا طيبة أصدقاء وعشرة عمر وكل حاجة تانية بتتقال أكاذيب من ناس مرضى زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا”.

وأضاف حسام حبيب: “لا نيه للعودة كأزواج إحنا فقط أصدقاء”.