هدوء نسبي بالساعات الأولى من اليوم الثاني بانتخابات النواب في الإسماعيلية

قال مراسلة صدى البلد نانسي القاضي إن مدينة الإسماعيلية شهدت هدوءًا نسبيًا في الساعات الأولى من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025، مع سير العملية الانتخابية بسلاسة داخل اللجان دون أي معوقات تُذكر.

وبدأت اللجان الانتخابية في محافظات المرحلة الثانية فتح أبوابها أمام الناخبين منذ التاسعة صباحًا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الاقتراع، وسط تشديدات أمنية مكثفة من الجهات المعنية لتأمين العملية الانتخابية.

انتخابات مجلس النواب 2025

وتضم المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 13 محافظة تشمل 73 دائرة انتخابية، وتُجرى عملية التصويت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء. وتستمر اللجان في استقبال الناخبين حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة.