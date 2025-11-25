عاصم الشندويلي: التنافس بالدقهلية يتم بين 288 مرشحا على 38 مقعدا

أكد عاصم الشندويلي مراسل قناة صدى البلد، من أمام اللجان الانتخابية بالدقهلية، أن محافظة الدقهلية بها كتلة تصويتية عالية، فهناك 4.7 مليون صوت يحق لهم الانتخابات، وأن التنافس في المحافظة يتم بين 288 مرشحا، من أجل 38 مقعدا.





وأوضح أن محافظة الدقهلية لم يتم رصد أي مخالفات في اليوم الأول من الانتخابات بالمرحلة الثانية، وأن الانتخابات كانت تسير بشكل مميز.



وأضاف مراسل قناة صدى البلد خلال تغطية خاصة لـ صدى البلد، لـ العملية الانتخابية باليوم الثاني، أن العملية الانتخابية أمس تمت بشكل جيد، وهذا ناتج عن التنظيم الذي تم من المحافظة ومدرية الأمن.



وأوضح أن الشوارع الموجودة بجوار اللجان لا يوجد بها أي صور، أو لافتتات انتخابية، وأن هذا يدل على الحيادية، وأن الجميع في المحافظة يعمل بكل جهد من أجل خروج الانتخابات بشكل مميز.

السيدات كانت متصدرة

ولفت إلى أن السيدات كانت متصدرة المشهد، وأن المحافظة تقدم كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وأن هناك مقاعد متوفرة من أجل استراحة المواطنين قبل الانتخاب.



وأشار إلى أن هناك مشاركة إيجابية من أهالي الدقهلية، وأن الجميع في حالة فرح، وسعادة، وأن الناخب يأتي ومعه أطفاله.



ويتوجه الناخبون للتصويت لليوم الثاني في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في 13 محافظةٍ تضم 73 دائرةً انتخابية و5287 لجنةً فرعية.

1316 مرشّحًا

ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشّحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتَي القوائم بقطاعي القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا.

تستمر عمليةُ الاقتراع من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة حتى الرابعة عصرًا.

ودعت الهيئةُ الوطنية للانتخابات المواطنين إلى المشاركة، مؤكدةً التزامَها بضمان نزاهة الإجراءات ونقل إرادة الناخبين إلى صناديق الاقتراع بكل شفافية.

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت 86 شكوى في 34 دائرة انتخابية و58 لجنة فرعية خلال المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.