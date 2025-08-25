جنات ضيفة مني الشاذلي احتفالا بألبومها

تستعد الفنانة جنات لتصوير حلقة جديدة من برنامج" معكم مني الشاذلي"، احتفالا بنجاح البومها الاخير .

أعمال جنات

أعادت المطربة المغربية جنات توزيع النشيد المغربي مع الموسيقار مجدي الحسيني.

ونشرت "جنات" فيديو لها أثناء تسجيل النشيد الوطني المغربي عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وعلقت عليه: كواليس تسجيل النشيد الوطني المغربي، عزف الموسيقار الكبير مجدي الحسيني، وتوزيع الموهوب جدا يوسف حسين.



أحدث أغاني جنات

طرحت الفنانة جنات أغنية جديدة بعنوان "لو اتجوزت"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

يُذكر أن آخر أعمال جنات أغنية "وحدة وحدة"، باللهجة المغربية من كلمات وألحان شريف شادي، توزيع يوسف حسين، مكس ماستر ماهر صلاح.