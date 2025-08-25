طرح فيلم درويش في دور السينما السعودية الخميس

تستقبل دور العرض السينمائي بالمملكة العربية السعودية، فيلم درويش، من بطولة عمرو يوسف، يوم الخميس المقبل.

ويلعب عمرو في الفيلم دور محتال يوقع ضحاياه في أزمات مختلفة ويتحول لبطل شعبي بالصدفة .

فيلم درويش

تدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال يعيش حياة مليئة بالمخاطرات، ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة.

وتضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.

"درويش" من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف وسام صبري، وبطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، أحمد عبد الوهاب، ويشهد ظهورا خاصا للفنان محمد شاهين.