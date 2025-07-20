قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: إبلاغ عائلات المحتجزين بتجاوز عقبات كبيرة في مفاوضات صفقة التبادل
الزراعة تصدر أكثر من 13 ألف ترخيص تشغيل لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني
أحمد موسى يفتح النار على «المرزوقي»: إخوانجي مرتزق ويكذب مقابل التمويل
تنويه هام بشأن امتحان المتقدمين لشغل وظائف بالهيئة القومية للبريد
مصدر أمني رفيع بالاحتلال: الجيش يعارض نتنياهو ويطالبه بالتوصل لاتفاق بشأن غزة
لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور
رسامة شمامسة جدد بمطاي على يد الأنبا جوارجيوس أسقف الإيبارشية
6 شهداء في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم
بدأ العد التنازلي.. متى ينتهي الصيف رسميًا في مصر وتترجع الحرارة؟
طويل التيلة يحافظ هل مكانته العالمية.. مصر تزرع 195 ألف فدان هذا الموسم
أذكار الصباح مكتوبة.. رددها واغتنم فضلها وحصن نفسك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كسور بالكاحل.. حسام حبيب يكشف تفاصيل إصابته في حفل جدة

إصابة حسام حبيب
إصابة حسام حبيب
سعيد فراج

عرض برنامج ET بالعربي، لقاءا مع الفنان حسام حبيب، على هامش حفله الأخير في جدة في السعودية، بعد إصابته بكسور في قدمه. 

وكشف حسام حبيب، في اللقاء تفاصيل إصابته، وقال إنه بعدما انتهى من بروفته الأخيرة قبل الحفل سقط أثناء نزوله من المسرح فأصيب بعدة كسور في كاحل قدمه، وأخذ عدة مسكنات حتى يستطع تقديم الحفل على العكاز. 

إصابة حسام حبيب 

على جانب آخر، كشف حسام حبيب عن تعرضه لإصابة كسر في القدم خلال البروفات الخاصة بحفله الأول في موسم جدة، لكن رغم تلك الظروف الصعبة حرص على حضور الحفل والوقوف على المسرح رغم الألم، وظهر مستخدماً العكاز ومرتديًا جبيرة، متحاملاً على إصابته احتراما لجمهوره السعودي.

تعرض حسام حبيب، لالتواء في كاحل القدم أثناء البروفات النهائية على خشبة المسرح، ما أدى إلى حدوث كسر في عظمة القدم استدعى نقله فوراً إلى إحدى المستشفيات هناك لتلقي العلاج اللازم وخضع لبعض الفحوصات الطبية.

حسام حبيب 

كان حسام حبيب يضع اللمسات الأخيرة على تحضيراته للحفل الذي يمثل أول لقاء مباشر له مع الجمهور السعودي بعد فترة غياب طويلة، وحرص على تقديم مجموعة من أشهر أغانيه وأعماله الجديدة التي لم تُطرح رسمياً بعد، إلا أن هذا الحادث المفاجئ أوقف تدريباته فجأة، وعلى الرغم من ذلك قرر التحامل على نفسه لتقديم الحفل ومقابلة الجمهور السعودي لأول مرة احتراما وتقديرا لهم. 

تأتي هذه الإصابة في وقت كان حسام يعيش فيه أجواء من الحماس والتحدي، حيث كان يسعى لتقديم عرض استثنائي يليق بتطلعات الجمهور ويعكس نجاحات أعماله الأخيرة مثل أغنية “سيبتك” التي لاقت رواجاً واسعاً.

حسام حبيب الفنان حسام حبيب جدة السعودية إصابة حسام حبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة

بدأ العدّ التنازلي .. الموعد النهائي لـ نتيجة الثانوية العامة

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

بعد بلاغ الفنانة أسماء جلال.. القبض على مصفف شعر شهير

بعد بلاغ أسماء جلال .. القبض على مصفف شعر شهير

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

ترشيحاتنا

الاهلي

وسام أبو علي يظهر في التتش برفقة إمام عاشور

كريم نيدفيد

كريم نيدفيد يصر على الانضمام لسيراميكا كليوباترا

آدم كايد

الزمالك يجهز آدم كايد ببرنامج تأهيلي خاص استعدادًا للظهور الأول

بالصور

بفستان كورشيه.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بفستان كورشيه.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بفستان كورشيه.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بفستان كورشيه.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

تو بيس .. نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا بفستان مكشوف والسعر مفاجأة

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

برفقة ابنها .. جوري بكر تستمتع بإجازتها الصيفية

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

فستان مجسم .. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الجديد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد