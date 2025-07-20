كسور بالكاحل.. حسام حبيب يكشف تفاصيل إصابته في حفل جدة

عرض برنامج ET بالعربي، لقاءا مع الفنان حسام حبيب، على هامش حفله الأخير في جدة في السعودية، بعد إصابته بكسور في قدمه.

وكشف حسام حبيب، في اللقاء تفاصيل إصابته، وقال إنه بعدما انتهى من بروفته الأخيرة قبل الحفل سقط أثناء نزوله من المسرح فأصيب بعدة كسور في كاحل قدمه، وأخذ عدة مسكنات حتى يستطع تقديم الحفل على العكاز.

إصابة حسام حبيب

على جانب آخر، كشف حسام حبيب عن تعرضه لإصابة كسر في القدم خلال البروفات الخاصة بحفله الأول في موسم جدة، لكن رغم تلك الظروف الصعبة حرص على حضور الحفل والوقوف على المسرح رغم الألم، وظهر مستخدماً العكاز ومرتديًا جبيرة، متحاملاً على إصابته احتراما لجمهوره السعودي.

تعرض حسام حبيب، لالتواء في كاحل القدم أثناء البروفات النهائية على خشبة المسرح، ما أدى إلى حدوث كسر في عظمة القدم استدعى نقله فوراً إلى إحدى المستشفيات هناك لتلقي العلاج اللازم وخضع لبعض الفحوصات الطبية.

حسام حبيب

كان حسام حبيب يضع اللمسات الأخيرة على تحضيراته للحفل الذي يمثل أول لقاء مباشر له مع الجمهور السعودي بعد فترة غياب طويلة، وحرص على تقديم مجموعة من أشهر أغانيه وأعماله الجديدة التي لم تُطرح رسمياً بعد، إلا أن هذا الحادث المفاجئ أوقف تدريباته فجأة، وعلى الرغم من ذلك قرر التحامل على نفسه لتقديم الحفل ومقابلة الجمهور السعودي لأول مرة احتراما وتقديرا لهم.

تأتي هذه الإصابة في وقت كان حسام يعيش فيه أجواء من الحماس والتحدي، حيث كان يسعى لتقديم عرض استثنائي يليق بتطلعات الجمهور ويعكس نجاحات أعماله الأخيرة مثل أغنية “سيبتك” التي لاقت رواجاً واسعاً.