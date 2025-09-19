راغب علامة يطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية

يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لاطلاق أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل أسم مؤقت"خايف من أيه".

ويحيي علامة، حفلا غنائيا في مدينة أربيل بالعراق، وذلك يوم 25 سبتمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

وروج راغب علامة، لحفلته في أربيل بنشر بوستر الحفل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

من جهة أخرى، أطلق راغب علامة أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ترقيص" بعمل ضخم ومنتج بأعلى المعايير، لينقلنا إلى أجواء الصيف المليئة بالبهجة والرقص.

الأغنية الجديدة تحمل طابعاً إيقاعياً صيفياً مبهجاً، وهي من كلمات أحمد حسن راوول، وألحان أحمد الزعيم. وقد تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بمعايير إنتاج ضخمة تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري، حيث صُوّر في عدة بلدان، وتمكّن راغب من زراعة بسمة الصيف وإشراقه وفرحته في قلوب الجمهور عبر هذا الكليب الذي حوّل العالم أجمع إلى حلبة رقص تنبض بالطاقة الإيجابية.





