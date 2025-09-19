اليوم .. عرض فيلم" سلمي" ضمن فاعليات بغداد السينمائي

يستعد صناع فيلم سلمي من بطولة الفنانة سلاف فواخرجي، لعرضه اليوم، ضمن فاعليات مهرجان بغداد السينمائي.

فيلم "سلمى" روائي تدور أحداثه حول وحيدةً "سلمى" تحاول أن تجد حلاً لمشاكلها بعد اختفاء زوجها , لتجد نفسها في النهاية أمام خيارين : إمّا أن تتابع المواجهة حتى النهاية مع كلّ ما يحمله ذلك من تضحيةٍ أو أن تختار خلاصها الفردي مع عائلتها .

الفيلم الذي تبلغ مدته 108 دقيقة، ، وهو من إخراج جود سعيد.

يذكر أن آخر أعمال سلاف فواخرجي مسلسل عنبر 6 بطولة؛ سولاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج على العلي.

مسلسل “عنبر 6” مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحوليها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.

