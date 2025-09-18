دينا عيب إحنا في برنامج.. وصلة هزار في لعبة تمثيل لأبطال درويش مع منى الشاذلي

حل الفنان عمرو يوسف والفنانة دينا الشربيني ابطال فيلم درويش ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".

وشارك أبطال فيلم درويش في لعبة تمثيل بدون كلام لأفلام من الأربعينيات.

ودار حوار كوميدي بين عمرو يوسف ودينا الشربيني أثناء اللعبة وقال عمرو يوسف:" دينا عيب إحنا في برنامج ".

وقاطعته دينا الشربيني:" أنت بترد عليا ليه أنا مش بمثل الفيلم ليك أنت ".



وقال الفنان عمرو يوسف:" قبل تصوير فيلم شقو كان هناك فكرة فيلم درويش وهذه الفكرة منذ 4 سنوات والفكرة عجبتني بشكل كبير ".



وأضاف عمرو يوسف :" فيلم درويش مكلف جدا ولما خدنا الاسكربت وتوجهنا لشركة الإنتاج تحمسوا لفيلم درويش وقررنا أن نخوض هذه التجربة ".

