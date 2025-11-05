لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

قدم الدكتور احمد صبرى ، خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعض النصائح و الوجبات الغذائية التى تحافظ على بناء العضلات و تحمى من السمنة.

أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..

1-تناول ثلاث وجبات صحية يوميًا (الإفطار، الغداء، العشاء)، وتذكّر أن العشاء لا يجب أن يكون الوجبة الأكبر.

2-يجب أن يتكوّن معظم الطعام من أطعمة صحية مثل الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان قليلة أو منزوعة الدسم.

3-أضف إلى نظامك الغذائي اللحوم الخالية من الدهون، والدواجن، والأسماك، و البقوليات، والبيض، و المكسرات.

4-اختر الأطعمة منخفضة الدهون المشبعةوالمتحولة، والكوليسترول، والملح (الصوديوم)، والسكريات المضافة، وتحقق من الملصقات الغذائية، لأن المكونات المذكورة أولًا عادةً تكون الأكثر تركيزًا في المنتج.

5-تحكّم في حجم الحصص الغذائية، وتناول أقل كمية ممكنة تشبعك، ثم توقف عن الأكل.

6-يمكن تناول الوجبات الخفيفة الصحية باعتدال، مثل الفواكه أو الحبوب الكاملة أو المكسرات، لإشباع الجوع دون التسبب في زيادة الوزن.

7-تجنّبالمشروبات الغازية والمشروبات المحلّاة بالسكر بسبب احتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، كما أن المشروبات "الدايت" قد لا تكون خيارًا جيدًا لأنها قد تزيد الشعور بالجوع وتؤدي إلى تناول كميات أكبر من الطعام.

8-تجنّب تناول وجبة كبيرة قبل النوم، لتقليل خطر الحموضة وزيادة الوزن.

9-لا تتناول الطعام عند الغضب أو الحزن، فالأكل لن يحل هذه المشاعر وقد يزيدها سوءًا.

10-لا تكافئ الأطفال بالحلويات أو الأطعمة السكرية، لأن ذلك قد يتحول إلى عادة طويلة الأمد.

11-تجنّب تناول الوجبات الثقيلة في فصل الصيف، خاصةً في الأيام شديدة الحرارة.

12-احرص على طهي الطعام عند درجة حرارة مناسبة للقضاء على معظم البكتيريا والجراثيم الضارة، أما الأطعمة غير المطهية مثل الفواكه والخضروات فيجب غسلها جيدًا بماء صالح للشرب قبل تناولها مباشرة.

13-تجنّب تناول اللحوم النيئة أو غير المطهية جيدًا من أي نوع.