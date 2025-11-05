قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مديرية الإسكان ببني سويف تنفي صحة إعلانات وهمية لتخصيص وحدات سكنية
زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"
محمد أبو العينين.. من دعم المعلم إلى تشريعات المستقبل تحت قبة البرلمان.. فيديو
أحلام تهنئ آمال ماهر على زواجها: مبروك حبيبتي بالرفاء والبنين
مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة الاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة
آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على الشروط الكاملة
وزير الخارجية يعرب عن تطلع مصر لتبادل الخبرات مع الجزائر
الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار والمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
سموحة يهنئ رجال اليد بعد الفوز على الزمالك والصعود للنهائي
تم العثور عليه بحي الشجاعية.. «حماس»: سنسلّم الليلة جثمان أحد المحتجزين |فيديو
الطقس غدا مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 28
بالصور

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

رنا عصمت

قدم الدكتور احمد صبرى ، خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعض النصائح و الوجبات الغذائية التى تحافظ على بناء العضلات و تحمى من السمنة.

 أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..

1-تناول ثلاث وجبات صحية يوميًا (الإفطار، الغداء، العشاء)، وتذكّر أن العشاء لا يجب أن يكون الوجبة الأكبر.

2-يجب أن يتكوّن معظم الطعام من أطعمة صحية مثل الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان قليلة أو منزوعة الدسم.

3-أضف إلى نظامك الغذائي اللحوم الخالية من الدهون، والدواجن، والأسماك، و البقوليات، والبيض، و المكسرات.

4-اختر الأطعمة منخفضة الدهون المشبعةوالمتحولة، والكوليسترول، والملح (الصوديوم)، والسكريات المضافة، وتحقق من الملصقات الغذائية، لأن المكونات المذكورة أولًا عادةً تكون الأكثر تركيزًا في المنتج.

5-تحكّم في حجم الحصص الغذائية، وتناول أقل كمية ممكنة تشبعك، ثم توقف عن الأكل.

6-يمكن تناول الوجبات الخفيفة الصحية باعتدال، مثل الفواكه أو الحبوب الكاملة أو المكسرات، لإشباع الجوع دون التسبب في زيادة الوزن.

7-تجنّبالمشروبات الغازية والمشروبات المحلّاة بالسكر بسبب احتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، كما أن المشروبات "الدايت" قد لا تكون خيارًا جيدًا لأنها قد تزيد الشعور بالجوع وتؤدي إلى تناول كميات أكبر من الطعام.

8-تجنّب تناول وجبة كبيرة قبل النوم، لتقليل خطر الحموضة وزيادة الوزن.

9-لا تتناول الطعام عند الغضب أو الحزن، فالأكل لن يحل هذه المشاعر وقد يزيدها سوءًا.

10-لا تكافئ الأطفال بالحلويات أو الأطعمة السكرية، لأن ذلك قد يتحول إلى عادة طويلة الأمد.

11-تجنّب تناول الوجبات الثقيلة في فصل الصيف، خاصةً في الأيام شديدة الحرارة.

12-احرص على طهي الطعام عند درجة حرارة مناسبة للقضاء على معظم البكتيريا والجراثيم الضارة، أما الأطعمة غير المطهية مثل الفواكه والخضروات فيجب غسلها جيدًا بماء صالح للشرب قبل تناولها مباشرة.

13-تجنّب تناول اللحوم النيئة أو غير المطهية جيدًا من أي نوع.

