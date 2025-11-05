عمرو الورداني: الإتقان روح الفعل وعبادة تصنع حضارة | فيديو

تحدث الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أهمية الإتقان باعتباره البعد الثاني لبناء إنسان الحضارة، موضحًا أن المعرفة تمثل "نور الوعي"، بينما الإتقان هو "روح الفعل" الذي يحوّل النية إلى أثر ملموس في الواقع.

الورداني أكد خلال لقاء تلفزيوني أن الله سبحانه وتعالى وضع روحًا في كل شيء، تمنحه الحياة والقدرة على التفاعل مع الإنسان، مستدلًا بقول النبي : “أحد جبل يحبنا ونحبه”، مشيرًا إلى أن إدراك هذه الروح والإحسان في التعامل معها يجعل العمل موصولًا بالله ومسنودًا بعطائه.

وأوضح أمين الفتوى أن العبادة تتحول إلى حضارة بالإتقان، وأن حديث النبي : “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه” يعكس معنى عباديًا لا يقتصر على الأداء المهني، بل يجعل كل عمل صالحًا وخالصًا لله، قائلاً إن الإتقان يكشف للإنسان جمال صنع الله، ويرسخ يقينه بأن التوفيق من عنده.

وأضاف أمين الفتوى أن البركة لا تكون بكثرة الحركة، بل بحسن الفعل ودقته، وأن الإتقان في الإسلام منهج للعدل والاعتدال في العمل، كما العدل والاعتدال في الفكر معرفة، وفي القلب جمال.

واعتبر أن الإتقان هو الطريق لنهضة الأمة، لأنه يحوّل النية الطيبة إلى أثر حضاري، مستندًا إلى وعد الله برفع المؤمنين وأهل العلم درجات.

وختم الورداني حديثه بأن الإتقان يبني عمرانًا ماديًا وأخلاقيًا في الوقت نفسه، لأنه يغرس المسؤولية في النفس، ويجعل صاحب العمل يشعر برقابة الله عليه، مستشهدًا بقوله تعالى: {وقل اعملوا فسيرى الله عملكم}، مؤكدًا أن أعظم مكافأة للإنسان أن يكون عمله موضع نظر الله.