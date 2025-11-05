قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحيفة إسرائيلية تزعم: صدع محتمل بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس
اركب إم جي 6 أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه
الجيش السوداني يحاصر مدينة بارا.. والدعم السريع تستخدم المدنيين كدروع بشرية.. تفاصيل
مدبولي يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية- قطرية غدا
نيويورك تغيّر قواعد اللعبة السياسية بانتخاب ممداني لمنصب العمدة
زاهي حواس: افتتاح المتحف الكبير يؤكد أن مصر تحمي وتصون آثارها
السيدة انتصار السيسي تُشيد بـ«جمال ورقي» افتتاح المتحف الكبير: فخورة بكل مصمم مصري.. سندعم شبابنا للحفاظ على الأصالة الفرعونية
بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم
إجراء سعودي عاجل ضد معلم مصري يعمل بأحد مدارس المملكة
رويترز | استثمارات قطرية جديدة بـ 29.7 مليار دولار في مصر
قريبا جدا.. الغندور يثير الجدل برسالة غامضة قبل السوبر
بتوقيت القاهرة| مواعيد مواجهة السوبر المصري .. الانطلاق والنهائي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الإفتاء: الاقتراض لتجهيز البنات جائز للضرورة فقط | فيديو

د. محمود شلبي
د. محمود شلبي
عبد الرحمن محمد

 تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من سيدة تُدعى وفاء من أسيوط حول حكم الحصول على قرض بنكي لتجهيز ابنتها للزواج، متسائلة: "هل هذا حلال؟".

 أوضح شلبي خلال لقاء تلفزيوني أن المعاملات البنكية في الأصل تكون في إطار الاستثمار وتشغيل الأموال بما يحقق فائدة للطرفين، أما الاقتراض من أجل المستلزمات الحياتية أو التجهيزات، فلا يلجأ إليه إلا عند وجود ضرورة حقيقية. 

وأضاف أنه في حال كانت الأسرة عاجزة ولا تملك وسائل أخرى لتجهيز ابنتها، فيجوز الاقتراض بما يغطي الحاجة فقط، بشرط أن تكون هناك قدرة على السداد لاحقًا.

كما دعا أمين الفتوى إلى البحث أولًا عن بدائل مثل الجمعيات أو مساعدة الأقارب، معتبرًا أن تجنب القروض أولى لأن الفوائد وأعباء السداد قد تشكل عبئًا على الأسر.

هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديق
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول فيه صاحبه: "في واحد صاحبي من الصم عاوز يسلفني 30 ألف جنيه، وياخد عليهم فوايد 40%، هل ده حلال ولا حرام؟"

وأوضح أمين الفتوى، أن القرض في الإسلام عبادة ومعاملة مبنية على الإحسان، وليس على الاسترباح، ولهذا فإن أي اشتراط للزيادة على مبلغ القرض يُعد من الربا المحرم شرعًا.
وأكد الشيخ محمد كمال أن الحكم الشرعي لا يتغير باختلاف الأشخاص أو الظروف، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وأحلّ الله البيع وحرّم الربا» [البقرة: 275].

وبين أنه إذا أقرض الصديق ماله على أن يرد إليه نفس المبلغ فقط، دون أي زيادة أو اشتراط، فالمعاملة جائزة ولا حرج فيها، أما إن اشترط زيادة محددة — كأن يطلب 40% فائدة — فذلك حرام شرعًا، لأنه من الربا الصريح الذي توعد الله عليه بالعقوبة الشديدة.

وقال: «لو بعد ما ترد المبلغ الأصلي حبيت تهدي صاحبك شيئًا من باب الشكر والمودة، دون اتفاق مسبق أو اشتراط، فهذا جائز ولا حرج فيه، لأنه من باب الإكرام لا من باب الربا».
 

