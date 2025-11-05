قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر
بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025
تسريبات مثيرة.. هواوي تتكتم على إمكانات هاتف Mate 80 Pro Max
الكهرباء: الانتهاء من توفير التغذية لـ 34 ألف فدان بشرق العوينات
عمر كمال يطرح ثاني أغاني ألبومه بعنوان في كل الأماكن
السفارة التركية بالقاهرة تدعم 170 عائلة من غزة بمختلف أنواع المساعدات
هند الضاوي: بن جفير من الأشخاص المصنّفين إرهابيين على مستوى العالم
تشكيل برشلونة أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا
كدمات الزعل والإصابة بالسرطان.. جمال شعبان يحذر من هذا الأمر
بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص
سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفارة التركية بالقاهرة تدعم 170 عائلة من غزة بمختلف أنواع المساعدات

السفير التركي يحتضن أطفال غزة وبجواره السفير الفلسطيني
السفير التركي يحتضن أطفال غزة وبجواره السفير الفلسطيني
ناصر السيد

نظمت سفارة الجمهورية التركية بالقاهرة، بالتعاون مع سفارة فلسطين بالقاهرة ومؤسسة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات (İHH)، فعالية تضامنية بعنوان "تحيا غزة" بتاريخ 5 نوفمبر 2025.

السفارة التركية بالقاهرة

واستضافت السفارة التركية بالقاهرة، حوالي 300 شخص من بينهم 170 عائلة فلسطينية، وقُدمت للمشاركين مساعدات نقدية وغذائية، كما شارك في الفعالية ما يقرب من 100 فرد من ممثلي الصحافة المصرية والفلسطينية ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وفنانون مصريون وفلسطينيون.

وقالت السفارة التركية بالقاهرة في بيان لها تلقاه "صدى البلد" إن الفعالية بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ ياسر عبد الباسط، نجل أستاذ القراءة الراحل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ترحماً على أرواح الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا في غزة.

وأكد السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن، على التزام تركيا بإيصال المساعدات الإنسانية، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة إعمار غزة. 

مؤتمر شرم الشيخ

وأشار السفير شن إلى أن تركيا اضطلعت بدور نشط في خطة السلام الموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 13 أكتوبر 2025 مع مصر والولايات المتحدة وقطر، معربًا عن أن تركيا ستواصل جهودها لإرساء السلام والاستقرار.

وذكر السفير شن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اضطلع بمهمة تاريخية من خلال استضافته لقمة السلام، مشيرًا إلى أن غزة تمر بمرحلة حرجة. 

وأعرب عن أن شعار جميع الفلسطينيين والعالم الإسلامي والمجتمع الدولي ذي الضمير يجب أن يكون بعد هذه المرحلة هو "تحيا غزة"، وأن قمة شرم الشيخ أتاحت فرصة لتحقيق السلام وإعادة الإعمار عبر جعل وقف إطلاق النار دائمًا.

كما أشار السفير شن إلى أنه تابع بكل سرور التزام حماس بمسؤولياتها لوقف إطلاق النار، بناءً على ما حثت عليه كل من تركيا ومصر وقطر، مؤكداً على أن تركيا تواصل مساعداتها الإنسانية من أجل رفاهية وأمن وبقاء وإعادة إعمار غزة والشعب الفلسطيني.

وأوضح شن أن السفارة التركية بالقاهرة استضافت حتى اليوم أكثر من 1000 شخص من غزة في مقر إقامته السفير في إطار أنشطة التضامن والمساعدة، وأن أنشطة الدعم المادي والمعنوي مثل المساعدات الصحية والغذائية والإيجار ستستمر بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والمدنية التركية والمصرية.

السفارة التركية بالقاهرة 170 عائلة من غزة السفارة التركية سفارة فلسطين بالقاهرة ياسر عبد الباسط السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن مؤتمر شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

تحصين الماشيه

متحور جديد بين الماشية.. وتحرك عاجل من الزراعة للسيطرة عليه

زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد

زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"

ترشيحاتنا

قرعة الحج في المنوفية

بالأسماء.. 1526 فائزًا في قرعة الحج بالمنوفية

طلاب المدرسة

رئيسة مدينة بيلا تستقبل وفداً طلابياً من مدرسة المعداوي الابتدائية

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يبحث استعدادات المحافظة لإجراء انتخابات مجلس النواب

بالصور

أبرز الأسباب الشائعة لإصابة طفلك بالإمساك

ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد