السفارة التركية بالقاهرة تدعم 170 عائلة من غزة بمختلف أنواع المساعدات

نظمت سفارة الجمهورية التركية بالقاهرة، بالتعاون مع سفارة فلسطين بالقاهرة ومؤسسة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات (İHH)، فعالية تضامنية بعنوان "تحيا غزة" بتاريخ 5 نوفمبر 2025.

السفارة التركية بالقاهرة

واستضافت السفارة التركية بالقاهرة، حوالي 300 شخص من بينهم 170 عائلة فلسطينية، وقُدمت للمشاركين مساعدات نقدية وغذائية، كما شارك في الفعالية ما يقرب من 100 فرد من ممثلي الصحافة المصرية والفلسطينية ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وفنانون مصريون وفلسطينيون.

وقالت السفارة التركية بالقاهرة في بيان لها تلقاه "صدى البلد" إن الفعالية بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ ياسر عبد الباسط، نجل أستاذ القراءة الراحل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ترحماً على أرواح الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا في غزة.

وأكد السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن، على التزام تركيا بإيصال المساعدات الإنسانية، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة إعمار غزة.

مؤتمر شرم الشيخ

وأشار السفير شن إلى أن تركيا اضطلعت بدور نشط في خطة السلام الموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 13 أكتوبر 2025 مع مصر والولايات المتحدة وقطر، معربًا عن أن تركيا ستواصل جهودها لإرساء السلام والاستقرار.

وذكر السفير شن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اضطلع بمهمة تاريخية من خلال استضافته لقمة السلام، مشيرًا إلى أن غزة تمر بمرحلة حرجة.

وأعرب عن أن شعار جميع الفلسطينيين والعالم الإسلامي والمجتمع الدولي ذي الضمير يجب أن يكون بعد هذه المرحلة هو "تحيا غزة"، وأن قمة شرم الشيخ أتاحت فرصة لتحقيق السلام وإعادة الإعمار عبر جعل وقف إطلاق النار دائمًا.

كما أشار السفير شن إلى أنه تابع بكل سرور التزام حماس بمسؤولياتها لوقف إطلاق النار، بناءً على ما حثت عليه كل من تركيا ومصر وقطر، مؤكداً على أن تركيا تواصل مساعداتها الإنسانية من أجل رفاهية وأمن وبقاء وإعادة إعمار غزة والشعب الفلسطيني.

وأوضح شن أن السفارة التركية بالقاهرة استضافت حتى اليوم أكثر من 1000 شخص من غزة في مقر إقامته السفير في إطار أنشطة التضامن والمساعدة، وأن أنشطة الدعم المادي والمعنوي مثل المساعدات الصحية والغذائية والإيجار ستستمر بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والمدنية التركية والمصرية.