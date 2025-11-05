الكهرباء: الانتهاء من توفير التغذية لـ 34 ألف فدان بشرق العوينات

أعلنت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس رأفت شمعة الانتهاء من مشروع تغذية 34 ألف فدان بشرق العوينات.



وأوضح المهندس رأفت شمعة إنه تم تنفيذ المشروع بمكونات محليه الصنع وبتكلفة 337 مليون جنيه ضمن مشروعات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الذى أشرف على وضع خطة عاجلة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تغذية المنطقة وتوفير التيار للمشروعات الزراعية والتنمية المقرر إقامتها.

وكان وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت وجه باشراف شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء على تنفيذ المشروع وبتكثيف الجهود لتنفيذه في أسرع وقت نظرا لأهميته حيث نجحت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء في تنفيذ المشروع في وقت غير مسبوق ليكون جاهزا لموسم الزراعة الشتوي،حيث تم تنفيذ المشروع خلال شهرين فقط باستثمارات بلغت 337 مليون جنيه .

و تمكنت شركة مصر الوسطى من ربط جميع المدن في الوادي الجديد بالشبكة الكهربائية الموحدة باستثناء مدينة الفرافرة التي يتم تغذيتها بوحدات توليد ديزل بطاقة 16 ميجا وات بالاضافة الى محطة الطاقة الشمسية بقدرات 5 ميجا وات. و قامت الشركة بدعم التغذية الكهربائية للمدينة لتلبية احتياجات المشروعات الزراعية والتنمية الجديدة بشراء عدد من وحدات التوليد الديزل باستثمارات بلغت 350 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للشركة.