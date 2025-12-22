قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
إيران: برنامج الصواريخ الباليستية غير قابل للتفاوض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الكهرباء يغادر إلى بكين لبحث التعاون فى مجالات استخراج وتعدين الخامات الأرضيّة

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
وفاء نور الدين

غادر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة اليوم الإثنين متوجها إلى العاصمة الصينية بكين، لبحث سبل التعاون فى مجالات استخراج وتعدين الخامات الأرضيّة واستخلاص العناصر الحرجة والمواد الاستراتيجية والنادرة، والاستعانة بالجانب الصيني، في إطار استراتيجية الدولة للاستفادة وتعظيم العوائد من الخامات الأرضيّة، واستغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام، واستخلاص المعادن الاقتصادية واستغلالها، وإنشاء الكيانات الاقتصادية الوطنية للعمل على ذلك.

يلتقي الدكتور محمود عصمت، خلال الزيارة برؤساء ومسئولي الشركات والكيانات الصينية المعنية بالعناصر والمواد النادرة، ومنها شركات صناعات شمال الصين (نورينكو)، ونورين للتعدين المحدودة، وكذلك يجتمع مع مسئولي المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية (CNNC)"، بالاضافة إلى القيام بعدد من الزيارات الميدانية إلى المواقع الحقلية، والمراكز التكنولوجية، ومقار وأحواض الاستخلاص الخاصة ببعض العناصر الحرجة ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات استخراج الخامات الأرضيّة واستخلاص العناصر والمواد النادرة والاستراتيجية، وامكانية التعاون والعمل المشترك مع الجانب الصيني، والاستفادة من الخبرات الصينية فى هذا المجال، وتشمل الزيارة لقاءات مع بعض الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة.

جدير بالذكر أن الزيارة تأتي فى ضوء عمل لجنة الاستفادة من العناصر الأرضيّة النادرة والحرجة، وفى إطار رؤية الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز الدور الحيوي للهيئات التابعة ومنها هيئة المواد النووية، وهيئة الطاقة الذرية، فى ظل الكشف عن تواجد الخامات بكميات غير مسبوقة، ولا تحتاج إلى عمليات تعدين، وجاهزيتها للعملية التصنيعية، واستخلاص المواد والمعادن النادرة والحرجة واستغلالها والاستفادة منها فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ونقل وتوطين التكنولوجيا.

الكهرباء وزير الكهرباء الطاقة المتجددة بكين المعادن الاقتصادية

