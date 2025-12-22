نقل الكهرباء توقّع عقدًا لإحلال موصلات خطوط 66 ك.ف بمدينة العاشر من رمضان

وقّعت اليوم المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا جديدًا لإحلال موصلات خطوط 66 ك.ف بمدينة العاشر من رمضان.

ويتضمن العقد تنفيذ أعمال إحلال موصلات خطوط جهد 66 ك.ف إلى موصلات حرارية (توريد وتركيب) بطول إجمالي يقارب 70 كم، ضمن اللوطين (3) و(4) بخطوط العاشر من رمضان التابعة لمنطقة كهرباء القناة، وذلك على النحو التالي:

• اللوط (3): بطول تقريبي 17.8 كم ويشمل خطوط العاشر 6 / العاشر 11 جهد 66 ك.ف، والعاشر 5 / غرب العاشر جهد 66 ك.ف.

• اللوط (4): بطول تقريبي 16.3 كم ويشمل خطوط العاشر القديمة / العاشر 3 جهد 66 ك.ف، والعاشر 6 / العاشر الجديدة جهد 66 ك.ف، التابعة لمنطقة كهرباء القناة.

وتبلغ مدة تنفيذ العقد خمسة أشهر من تاريخ التوقيع، ويأتي المشروع في إطار جهود الشركة المصرية لنقل الكهرباء لرفع كفاءة وتطوير الشبكة الكهربائية بمناطق الجمهورية المختلفة، وزيادة قدرتها على استيعاب الأحمال، وتحسين جودة واستمرارية التغذية الكهربائية، بما يدعم خطط التنمية الصناعية والعمرانية بمدينة العاشر من رمضان.