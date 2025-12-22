القومي للمرأة يشارك فى فعاليات مبادرة "أنت الحياة"

شارك المجلس القومى للمرأة فى فعاليات مبادرة "أنت الحياة" التى ينفذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

وتعد فعالية توعوية موسعة في محافظة الوادي الجديد ، فى إطار المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية، وبمشاركة مجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات.

وتهدف المبادرة إلى رفع الوعى لدى الأهالي بعدد من القضايا الهامة والتى تمس حياتهم.

الفعاليات تشمل ندوات

تضمنت الفعاليات والأنشطة تنظيم لقاءات بمشاركة عدد من السيدات، شملت ندوات توعوية تناولت دور المرأة المحوري في بناء المجتمع، إلى جانب التعريف بخدمات مكتب شكاوى المرأة وآليات تلقي الشكاوى والتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة.