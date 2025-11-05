يعانى الكثير من الأشخاص من حرقة العين ، ومن الصعب القراءة أو الرؤية أو حتى فتح العينين، وللحصول على راحة سريعة، يمكن تجربة هذه الوصفات الطبيعية في المنزل.

ووفقا لموقع ديلي ميرور، نقدم لك بعض النصائح التى تخفف من جرقة العين و جفافها.

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..

1-غسل الجفون بالماء الفاتر:

يساعد شطف الجفون في إزالة المهيجات أو مسببات الحساسية من العين، مما يقلل الالتهاب و جفاف العين.

2-كمادات دافئة:

انقع قطعة قماش في ماء دافئ، ثم ضعها على العينين المغلقتين لبضع دقائق، وكرر ذلك عدة مرات في اليوم.

3-تنظيف الرموش بلطف:

اخلط كمية صغيرة من شامبو الأطفال مع ماء دافئ، ثم استخدم قطعة قطن لتنظيف قاعدة الرموش. تساعد هذه الطريقة على فتح الغدد الدهنية وتقليل الالتهاب.

4-الإكثار من شرب الماء:

الحفاظ على الترطيب يساعد على زيادة رطوبة العين وتقليل الجفاف الذي يسبب الحرقة والتهيج.

5-إراحة العينين من الشاشات:

النظر الطويل إلى شاشة الكمبيوتر أو الهاتف قد يسبب تهيج العين، لذا خذ فترات راحة منتظمة.

6-ارتداء النظارات الشمسية:

تحمي النظارات العينين من أشعة الشمس والرياح، ما يقلل من التهيج والحرقة.

7-زيادة تناول أحماض أوميغا-3 الدهنية:

تساعد أوميجا 3 في تخفيف جفاف العين والحرقة، وتوجد في الأسماك مثل السالمون والتونة والأنشوجة والسردين، كما يمكن الحصول عليها من بذور الكتان للنباتيين.

8-تشغيل جهاز ترطيب الهواء:

يزيد من رطوبة الجو ويخفف من جفاف العينين.

9-شرائح الخيار:

ضع شرائح خيار باردة على العينين لتقليل الالتهاب والانتفاخ والحرقة.