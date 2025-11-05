خالد عكاشة: بروز ظاهرة ممداني تشبه صعود دونالد ترامب

قال اللواء خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات السياسية والاستراتيجية، إن فوز زهران ممداني يمثل الصوت المباشر للشعب الأمريكي، مبينًا أنه على الرغم من انتقاده لإسرائيل، إلا أنه في الوقت نفسه يدعم اليهود في إطار براغماتي ومتوازن.

وأضاف في حواره على قناة “تن”، :" أن ممداني يعبّر عن جيل جديد خرج من الجامعات الأمريكية ويحمل رؤية أكثر شفافية وجرأة، معتبرًا أن حرب غزة أسهمت في بروز نجمه السياسي ومنحته البيئة المناسبة للتعبير عن مواقفه.

وأكد أن بروز ظاهرة ممداني يشبه في طبيعته صعود دونالد ترامب الذي جاء نتيجة ما وصفه بـ"تصويت عقابي ضد الإدارة السابقة وتعاملها مع الأزمات"، لافتًا إلى أن ممداني يمثل تجسيدًا للصوت المختلف الذي ظهر في الولايات المتحدة خلال حرب غزة.