القومي لحقوق الإنسان: الإبقاء على تصنيف أ اعتراف دولي باستقلالية المجلس

علق محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة، على قرار اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (SCA – GANHRI) بالإبقاء على تصنيف المجلس في الفئة «أ».

وقال كارم في مداخلة هاتفية على قناة " الأولى الفضائية "، :" المجلس القومي لحقوق الإنسان دوره مستقل تابع للتحالف العالمي ".

وتابع كارم :" أهنئ الشعب المصري والقيادة المصرية على الإنجاز الذي تحقق بالإبقاء على تصنيف المجلس "أ".

وأكمل: "الإبقاء على تصنيف " أ" اعتراف دولي باستقلالية المجلس والتطور المؤسسي واعتراف بانه نموذج وطني فاعل للشراكة بين الدولة والمجتمع لتعزيز العمل الحقوقي ".

ولفت محمود كارم: "كان هناك جهود في مصر في الملفات الحقوقية ونقدم المشورة في مشروعات القوانين أمام البرلمان ".

