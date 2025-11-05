قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر
بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025
تسريبات مثيرة.. هواوي تتكتم على إمكانات هاتف Mate 80 Pro Max
الكهرباء: الانتهاء من توفير التغذية لـ 34 ألف فدان بشرق العوينات
عمر كمال يطرح ثاني أغاني ألبومه بعنوان في كل الأماكن
السفارة التركية بالقاهرة تدعم 170 عائلة من غزة بمختلف أنواع المساعدات
هند الضاوي: بن جفير من الأشخاص المصنّفين إرهابيين على مستوى العالم
تشكيل برشلونة أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا
كدمات الزعل والإصابة بالسرطان.. جمال شعبان يحذر من هذا الأمر
بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص
سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس منظمة حقوقية: تثبيت تصنيف قومي حقوق الإنسان في الفئة أ يمثل إقرارا عالميا بالتقدم الحقوقي بمصر

القومي لحقوق الإنسان
القومي لحقوق الإنسان
أ ش أ

أكد علاء شلبي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن قرار تثبيت التصنيف الدولي للمجلس ضمن الفئة (أ) هو استحقاق طبيعي؛ يعكس الدور المحوري الذي يقوم به المجلس في تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها والوعي بها في المجتمع.


وقال شلبي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المجلس كان دائمًا قوة دافعة نحو تعزيز امتثال مصر لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن جهوده ساهمت في التحسن الملموس الذي شهدته أوضاع حقوق الإنسان في البلاد خلال السنوات الثماني الأخيرة، مؤكدًا أن هذا التصنيف الدولي يمثل إقرارًا عالميًا بالتطورات الإيجابية التي حققتها الدولة المصرية في هذا المجال.
 

وأشار إلى أن التوصيات الصادرة عن تقارير المجلس السنوية خلال الفترة من 2015 إلى 2019 قد تم تضمينها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021، وهو ما شكّل مسارًا مثمرًا لتنسيق وتنفيذ التقدمات في ملف حقوق الإنسان.
 

ونوّه إلى أن المجلس شهد - خلال الشهور الأخيرة - تطورًا مهمًا في تبني نهج العلنية والشفافية؛ ما أنهى حالة من الالتباس وسوء الفهم، وعزز الثقة في استقلاليته وفعاليته.
 

وأشاد بـ العمل الجماعي لهياكل المجلس وتحليهم بروح المسئولية خلال مرحلة دقيقة؛ وهو ما وفّر الأدلة الكافية على استحقاق المجلس للتصنيف الدولي المتقدم.
 

واختتم شلبي بالتأكيد على أن تجاوب السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع توصيات ومقترحات المجلس من شأنه أن يعزز من مكانة المجلس الدولية، ويدعم في الوقت نفسه حقوق الإنسان والحريات العامة والمواطنة والتنمية في مصر.

القومي لحقوق الإنسان منظمة حقوقية المنظمة العربية لحقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

تحصين الماشيه

متحور جديد بين الماشية.. وتحرك عاجل من الزراعة للسيطرة عليه

زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد

زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"

ترشيحاتنا

قرعة الحج في المنوفية

بالأسماء.. 1526 فائزًا في قرعة الحج بالمنوفية

طلاب المدرسة

رئيسة مدينة بيلا تستقبل وفداً طلابياً من مدرسة المعداوي الابتدائية

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يبحث استعدادات المحافظة لإجراء انتخابات مجلس النواب

بالصور

أبرز الأسباب الشائعة لإصابة طفلك بالإمساك

ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد