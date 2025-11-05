رئيس منظمة حقوقية: تثبيت تصنيف قومي حقوق الإنسان في الفئة أ يمثل إقرارا عالميا بالتقدم الحقوقي بمصر

أكد علاء شلبي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن قرار تثبيت التصنيف الدولي للمجلس ضمن الفئة (أ) هو استحقاق طبيعي؛ يعكس الدور المحوري الذي يقوم به المجلس في تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها والوعي بها في المجتمع.



وقال شلبي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المجلس كان دائمًا قوة دافعة نحو تعزيز امتثال مصر لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن جهوده ساهمت في التحسن الملموس الذي شهدته أوضاع حقوق الإنسان في البلاد خلال السنوات الثماني الأخيرة، مؤكدًا أن هذا التصنيف الدولي يمثل إقرارًا عالميًا بالتطورات الإيجابية التي حققتها الدولة المصرية في هذا المجال.



وأشار إلى أن التوصيات الصادرة عن تقارير المجلس السنوية خلال الفترة من 2015 إلى 2019 قد تم تضمينها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021، وهو ما شكّل مسارًا مثمرًا لتنسيق وتنفيذ التقدمات في ملف حقوق الإنسان.



ونوّه إلى أن المجلس شهد - خلال الشهور الأخيرة - تطورًا مهمًا في تبني نهج العلنية والشفافية؛ ما أنهى حالة من الالتباس وسوء الفهم، وعزز الثقة في استقلاليته وفعاليته.



وأشاد بـ العمل الجماعي لهياكل المجلس وتحليهم بروح المسئولية خلال مرحلة دقيقة؛ وهو ما وفّر الأدلة الكافية على استحقاق المجلس للتصنيف الدولي المتقدم.



واختتم شلبي بالتأكيد على أن تجاوب السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع توصيات ومقترحات المجلس من شأنه أن يعزز من مكانة المجلس الدولية، ويدعم في الوقت نفسه حقوق الإنسان والحريات العامة والمواطنة والتنمية في مصر.