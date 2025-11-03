قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي لحقوق الإنسان: لا فصل تعسفي بعد اليوم واستمارة 6 أصبحت بلا قيمة

هاجر ابراهيم

قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها جاءت لضمان الحقوق الأساسية لجميع الفئات، موضحًا: «الاستراتيجية تُعد أهم وثيقة وطنية في العصر الحالي لضمان ممارسات أفضل لحقوق الفئات التي عانت سابقًا، وملف العمال أحد أهم هذه الملفات».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الدولة تتعامل مع حقوق العمال من خلال محورين رئيسيين هما التشريعي والمؤسسي، بهدف ضمان علاقة متوازنة بين الطرفين.

وتابع أن القانون الجديد للعمل رقم 14 لسنة 2025، جاء ليضمن حقوق العمال ويوازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل، قائلاً:«لو أردت قانونًا حقيقيًا يضمن ممارسات مثالية للعمال، يجب أن توجد مصالح مشتركة بين الطرفين، فلا يمكن أن تُخيف المستثمر، وفي الوقت نفسه لا يجوز وضع العامل تحت رحمة صاحب العمل».

وأوضح أن القانون ألغى تمامًا توقيع استمارات الفصل المسبق «استمارة 6»، موضحًا: «الاستقالة لا تُقبل إلا عبر مكتب العمل، وبذلك نضمن ألا يتم فصل أي عامل تعسفياً».

وأشار إلى أن أحد أهم مكتسبات القانون هو إنشاء المجلس الاستشاري الأعلى للعمل، الذي يختص بمتابعة تنفيذ التشريعات، مؤكداً:«القانون لا يكفي دون مؤسسات تضمن تطبيقه فعليًا، والمجلس يجتمع بشكل دوري منذ أشهر لضمان خروج القرارات التنفيذية للنور».
 

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

