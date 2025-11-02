برلماني: هناك تغييرات إيجابية فى الوضع الاقتصادي

أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك تغييرات ايجابية فى الوضع الاقتصادى، وهو ما تم ملاحظته بشكل واضح عبر عدد من المؤشرات مؤخرا، منها ما شاهدناه عبر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا للاتحاد الأوربى فى بروكسل.

و قال أبو العلا، أن القرض المعروض علينا به عدد من المميزات، منها أنه يتضمن تيسيرات مثل منحة لاترد وفترة سداد طويلة إلى جانب الفائدة المتغيرة.

وتابع، أرى أن الاتفاق يتوافق جدا مع المراجعات المالية التى يقوم بها صندوق النقد الدولى، ويتوازى مع ما يتم اتخاذه من سياسات وخطط اقتصادية.

و لفت أبو العلا إلى موافقته على الاتفاق، لما به من مميزات وفائدة على الوضع الاقتصادى.



وحرص النائب أيمن أبو العلا خلال كلمته على الإشادة بافتتاح المتحف المصرى الكبير، مهنئا كل مصرى بذلك الافتتاح والحدث التاريخى، واصفا إياه بالإنجاز التاريخى.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يتضمن الاتفاق تحقيق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة لجمهورية مصر العربية بما يصل إلى 4 مليار يورو.