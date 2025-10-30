يونيسف: 130 ألف طفل في الفاشر السودانية معرضون لخطر كبير جراء انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

كشفت منظمة يونيسف أن 130 ألف طفل في الفاشر معرضون لخطر كبير جراء انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأعلنت يونيسف، أن أكثر من 64 ألف طفل استشهدوا أو أصيبوا و58 ألفا آخرين فقدوا أحد والديهم خلال حرب غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلنت كل من ماليزيا والبرازيل تأييدهما لجنوب أفريقيا في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

ويأتي هذا الموقف في إطار تزايد الدعم الدولي للمسار القانوني الذي تبنّته جنوب أفريقيا، والهادف إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المزعومة للقانون الدولي الإنساني.