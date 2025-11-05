عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

طرح النجم عمر كمال أولى أغاني البومه الجديد وهي بعنوان اتغيرتي ومشيتي من كلمات وألحان مروان السداوى وتوزيع وميكس وماستر وسام عبدالمنعم .

ويشهد الألبوم الجديد تعاون عمر كمال مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربي، من بينهم عزيز الشافعي، تامر حسين، محمد يحيى، وسام عبد المنعم، رامي جمال، توما، نادر حمدى، وأمين نبيل، إلى جانب مجموعة أخرى من أهم الأسماء في الساحة الموسيقية.

الألبوم الجديد يمثل تغييرًا في جلده الفني ومحاولة لتقديم نفسه بصورة جديدة أمام جمهوره، ويراهن على العمل بالكامل لما يتضمنه من تنوع موسيقي ومفاجآت في الكلمات والألحان والتوزيعات، وجمهوره سيلاحظ هذا التغيير الواضح في اختياراته الفنية، حيث يقدم من خلاله عمر كمال أغاني جديدة ومختلفة تواكب تطورات الساحة الغنائية وتلبي أذواق جمهوره الذي اعتاد منه دائمًا على تقديم كل ما هو جديد ومبتكر.

ويُعرف عمر كمال بقدرته على التنقل بين الألوان الغنائية المختلفة، من الشعبي إلى الدرامي، وهو ما جعله يتميز بتنوعه الفني وقدرته على التجديد المستمر، ليأتي هذا الألبوم تأكيدًا على سعيه الدائم للتطور وتقديم فن متجدد يواكب روح العصر ويحافظ في الوقت ذاته على هويته الفنية المميزة.