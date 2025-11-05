الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص حال تعديه على آخر بسلاح أبيض محدثاً إصابته بكسور وجروح قطعية بيده بالدقهلية.

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لمركز شرطة ميت غمر من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من قيام ( عامل "الظاهر بمقطع الفيديو" – مقيم بدائرة المركز – له معلومات جنائية) بالتعدى على نجل شقيقته ( سائق – مقيم بدائرة المركز) بالضرب بسلاح أبيض، مما أدى إلى إصابته بكسور وجروح قطعية بيده، وذلك إثر حدوث مشاجرة بينهما بسبب معاكسته لشقيقة المصاب.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة فى حينه، وبحوزته السلاح المستخدم فى التعدى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وتولت النيابة العامة التحقيق.