عمر كمال يطرح ثاني أغاني ألبومه بعنوان في كل الأماكن
السفارة التركية بالقاهرة تدعم 170 عائلة من غزة بمختلف أنواع المساعدات
هند الضاوي: بن جفير من الأشخاص المصنّفين إرهابيين على مستوى العالم
تشكيل برشلونة أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا
كدمات الزعل والإصابة بالسرطان.. جمال شعبان يحذر من هذا الأمر
بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص
سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها
تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند في أبطال أوروبا
الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو
إطلاق باقات مشتركة.. لقاء «مصري - قطري» في بورصة لندن يفتح آفاقًا جديدة للسياحة |تفاصيل
بسمة وهبة: من فضلكم اوعوا تمشوا ورا الخلايا اللي بتتربص لمصر
خصومات تصل لـ 70%.. موعد بدء تخفيضات الجمعة البيضاء 2025 في مصر
حوادث

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص حال تعديه على آخر بسلاح أبيض محدثاً إصابته بكسور وجروح قطعية بيده بالدقهلية.

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لمركز شرطة ميت غمر من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من قيام ( عامل "الظاهر بمقطع الفيديو" – مقيم بدائرة المركز – له معلومات جنائية) بالتعدى على نجل شقيقته ( سائق – مقيم بدائرة المركز) بالضرب بسلاح أبيض، مما أدى إلى إصابته بكسور وجروح قطعية بيده، وذلك إثر حدوث مشاجرة بينهما بسبب معاكسته لشقيقة المصاب.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة فى حينه، وبحوزته السلاح المستخدم فى التعدى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية وزارة الداخلية جريمة الدقهلية

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
السيارات الصينية
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
