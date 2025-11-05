لتنفيذ حكم حبس سنة.. التحفظ على هدير عبد الرازق وترحيلها لـ سجن النساء

رحلت الجهات المعنية البلوجر هدير عبد الرازق لـ مركز الإصلاح المختص لتنفيذ حكم حبس عام بعد تأييده من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية.

تأييد حكم حبس البلوجر هدير عبدالرازق سنة

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تاييد حبس البلوجر هدير عبدالرازق على حكم حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.

ووصلت البلوجر هدير عبدالرازق إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في المعارضة الاستئنافية على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.

بينما بدأت الجلسة مساء اليوم لسماع مرافعة دفاع هدير عبدالرازق في المعارضة الاستئنافية على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.

وكانت أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء .

واوضحت التحقيقات أن المتهمة نشرت فيديوهات خادشة للحياء العام، حيث أنها قامت بثت عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي صوراً وفيديوهات مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام.

كما أنها ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية.

وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور.

وكشف مجري التحريات في أمر الإحالة، أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.