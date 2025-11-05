قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

استدرجاه للرذيلة والمخدرات.. إحالة أوراق ربة منزل وصديقها للمفتي لقتلهما صاحب جراج تكاتك بأسيوط

محكمة
إيهاب عمر

قررت الدائرة الرابعة الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط إحالة أوراق ربة منزل وصديقها إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لقيامهما باستدراج صاحب جراج تكاتك إلى شقة المتهم الثاني لتعاطي المواد المخدرة وممارسة الرذيلة، ثم أنهيا حياته بقرية المطيعة بمركز أسيوط، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر ديسمبر القادم للنطق بالحكم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال إبراهيم الشريف رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هاني تاج الدين السيد الرئيس بالمحكمة، ومحمد جمال علي نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عليان جامع ووائل عبد الحميد.

وتعود وقائع القضية رقم 9194 لسنة 2024 جنايات أبوتيج إلى ورود بلاغ من عواطف. ع. ذ. بتغيب زوجها قرشي. ع. ح. عن المنزل، عقب نشوب خلافات زوجية بينهما.


وتوصلت تحريات الرائد مصطفى جمال عبد الناصر، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أبوتيج، إلى أن المجني عليه التقى بالمتهمة الأولى نورة. م. أ. (38 عامًا - ربة منزل) أمام جراج التكاتك الخاص به بمدينة أبوتيج، حيث اتفقا على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي وإعطائها مواد مخدرة.
فقامت المتهمة الأولى باستدراج المجني عليه إلى مسكن المتهم الثاني أحمد. م. م. (36 عامًا - عامل خردة) بقرية المطيعة بمركز أسيوط، واتفق المتهمان على سرقة المجني عليه.

وعقب وصول المتهمين والمجني عليه إلى مسكن المتهم الثاني، قاموا بتعاطي المواد المخدرة، ثم مارست المتهمة الأولى الرذيلة مع المجني عليه بإحدى غرف المنزل. وبعد انتهائهما من العلاقة غير الشرعية، اكتشف المجني عليه سرقة المواد المخدرة التي كانت بحوزته، وطلب منهما إحضار بديل عنها.


فقاما بتركه بالمنزل بحجة إحضار مواد مخدرة له، ظنًا منهما أنه سيغادر، إلا أنه ظل في انتظارهما. وعقب عودتهما إلى المنزل فوجئا بوجوده، فخشيا افتضاح أمرهما. وعلى إثر ذلك، قام المتهم الثاني بخنقه بقطعة قماش، بينما قامت المتهمة الأولى بالتعدي عليه بعصا خشبية على رأسه، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

الدائرة الرابعة الاستئنافية محكمة جنايات أسيوط إحالة أوراق ربة منزل وصديقها إلى فضيلة المفتي تعاطي المواد المخدرة ممارسة الرذيلة المفتي

