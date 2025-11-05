لإخفاء الفضيحة.. المؤبد لـ عامل حاول إنهاء حياة أبنه من شقيقته بسوهاج

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات سوهاج، عاملا، بالسجن المؤبد لقيامه بمحاولة التخلص من رضيع ناتج عن علاقة غير شرعية جمعته مع شقيقته بمركز طما بمحافظة سوهاج.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين علي عمرو رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فهمي عبد الرحمن الرئيس بالمحكمة، و أحمد طلبه نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر محمد العربي.



تعود وقائع القضية رقم 13793 لسنة 2025 جنايات طما، إلى ورود بلاغا لمركز شرطة طما من " مصطفى . ح . أ " بأنه حال سيره ليلاً في الطريق العام مستقلاً دراجته النارية وبرفقته نجل عمه شاهد المتهم " جابر . ح . ج "وشهرته " فارس " وهو حاملاً لكيس بلاستيكي أسود اللون وبداخله طفل وقام بوضعه على إحدى عربات المقطورة المتوقفة على جانب الطريق فذهب إليه لإستبيان الأمر وأمسك به وقام بإستدعاء الشرطة والتي حضرت وتم ضبط المتهم والطفل.



وتوصلت تحريات الرائد مدحت رمضان، معاون مباحث مركز شرطة طما إلى ارتباط المتهم بعلاقة غير شرعية مع شقيقته وتدعى " جهاد . ح . ج " برضاها دون أدنى تهديد أو إكراه وقد نتج عن تلك العلاقة معاشرتها معاشرة الأزواج مما أدى إلى حمل شقيقته منه سفاحاً وهو ما دفع ذلك المتهم إلى تبييت النية وعقد العزم على التخلص من ذلك الطفل عقب ولادته وما أن قامت شقيقته بوضع الطفل حتى قام المتهم بوضعه بداخل كيس بلاستيكي أسود اللون والتوجه به إلى حيث مكان الواقعة وهو غير معمور بالأدميين لعدم وجود أية مساكن أو محال تجارية به وقام بتركه ليلا على إحدى عربات المقطورة المتوقفة على جانب الطريق بقصد التخلص منه وقتله خشية افتضاح أمر تلك العلاقة الغير شرعية .