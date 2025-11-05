عصام هلال: نصطف وطنيًا خلف الدولة المصرية وقيادتها في مواجهة التحديات

أكد النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يعمل منذ فترة طويلة على الاستعداد الجيد لانتخابات مجلس النواب 2025 من خلال خطة تنظيمية دقيقة تشمل جميع المحافظات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين حور محمد ولؤي أباظة ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحزب شكّل غرفة عمليات مركزية تربط بين الأمانة العامة في القاهرة والأمانات الفرعية في المحافظات والمراكز.

وتابع، أن العمل الحزبي امتد ليشمل مؤتمرات جماهيرية وجولات ميدانية واجتماعات تنظيمية متواصلة، بهدف دعم المرشحين وتشجيع المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية باعتبارها واجبًا وطنيًا ورسالة دعم للدولة المصرية.

وذكر، أن الحزب يؤكد في كل لقاء جماهيري على رسالتين أساسيتين، الأولى هي الاصطفاف الوطني خلف الدولة المصرية ومؤسساتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والثانية هي ضرورة المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات، لما تحمله من دلالات سياسية واقتصادية مهمة.

وأوضح أن ارتفاع نسبة المشاركة يعزز من صورة الاستقرار السياسي للدولة، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول متانة مؤسساتها وثقة شعبها في قيادتها، مؤكدًا أن الحزب يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية بصرف النظر عن اختياراتهم الحزبية.

