مستقبل وطن: نخوض الانتخابات بنزاهة ونرفض أي ممارسات تسيء لإرادة الناخبين

أكد النائب عصام هلال عفيفي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن ما يتردد من شائعات حول انتشار المال السياسي أو شراء الأصوات في الانتخابات البرلمانية المقبلة لا أساس له من الصحة، مشدداً على أن الحزب يخوض الاستحقاق الانتخابي في إطار من النزاهة والشفافية، وفق القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية وتحت إشراف كامل من الجهات المختصة.

وأوضح "هلال" أن حزب مستقبل وطن يرفض تمامًا أي ممارسات تسيء إلى الديمقراطية أو إرادة الناخبين، وأن ما يردده البعض عن ضعف الإقبال المتوقع أو ضعف تمثيل الناخبين في الانتخابات المقبلة هو كلام عارٍ تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن الحزب على ثقة كاملة بوعي الشعب المصري وحماسه للمشاركة في رسم مستقبل بلاده عبر صناديق الاقتراع.

وأضاف هلال، أن الحزب يراهن على وعي المواطنين وقدرتهم على التفرقة بين الشائعات والحقائق، مشيرًا إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا ورسالة دعم لاستقرار الدولة واستكمال مسيرة التنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأشار الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن إلى أن المرشحين الذين يخوضون الانتخابات على قوائم الحزب أو على المقاعد الفردية ينتمون إلى مختلف فئات المجتمع، وليس كما يروج البعض بأنهم جميعًا من رجال الأعمال أو الوزراء السابقين، موضحًا أن الحزب حرص على تحقيق التنوع في اختيار مرشحيه ليضم بينهم الشباب والمرأة، وأساتذة الجامعات، والقيادات المجتمعية، وأصحاب الخبرات في المجالات المختلفة.



وأكد "هلال" أن معايير اختيار المرشحين في حزب مستقبل وطن كانت صارمة وواضحة، تقوم على الكفاءة، والشعبية الحقيقية، والسمعة الطيبة، والقدرة على خدمة المواطنين، مشددًا على أن الحزب حريص على تقديم نماذج وطنية قادرة على تمثيل الشعب تحت قبة البرلمان بأداء يليق بثقة الجماهير ودعم الدولة المصرية.



وأكد هلال، أن الحزب سيواصل العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين لدعم المشاركة الإيجابية، وأن المرحلة القادمة تتطلب وحدة الصف والاصطفاف الوطني خلف الدولة المصرية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.

ودعا النائب عصام هلال، جموع المواطنين إلى النزول والمشاركة بقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن صوت كل مصري هو رسالة حب وانتماء لهذا الوطن، وأن المشاركة الفاعلة هي السلاح الحقيقي في مواجهة الشائعات والتحديات، ودليل وعي الشعب المصري الذي يقف دائمًا في صف وطنه وقيادته.