قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير
بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
79 وفدا رسميا.. أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي في تاريخ الثقافة والحضارة
أحمد موسى: إنشاء واجهة المتحف المصري الكبير بخامات مصرية وفر 180 مليون دولار
أحمد بدران: لدينا 2 مليون قطعة أثرية في المخازن لم تعرض حتى الآن
أحمد موسى يكشف موقفا تاريخيا للرئيس السيسي أثناء إنشاء المتحف المصري الكبير
سياسية أمريكية لـ«صدى البلد»: المتحف المصري الكبير يحول تاريخ مصر إلى قوة عالمية
مش أجنبي بس.. أحمد موسى يكشف بالأدلة مشاركة الدولة في إنشاء المتحف المصري الكبير
عالمة أزهرية: تريند صور الفراعنة جائز شرعا للتعبير عن الفرحة بالمتحف المصري الكبير
مستقبل وطن: نخوض الانتخابات بنزاهة ونرفض أي ممارسات تسيء لإرادة الناخبين
أحمد موسى: مبارك هو من حدد الموقع الحالي للمتحف المصري الكبير
افتتاح المتحف المصري الكبير..حورية فرغلي: فخورة ببلادي وبالنهضة الحضارية والحدث عظيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن: نخوض الانتخابات بنزاهة ونرفض أي ممارسات تسيء لإرادة الناخبين

عصام هلال
عصام هلال
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب عصام هلال عفيفي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن ما يتردد من شائعات حول انتشار المال السياسي أو شراء الأصوات في الانتخابات البرلمانية المقبلة لا أساس له من الصحة، مشدداً على أن الحزب يخوض الاستحقاق الانتخابي في إطار من النزاهة والشفافية، وفق القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية وتحت إشراف كامل من الجهات المختصة.

وأوضح "هلال" أن حزب مستقبل وطن يرفض تمامًا أي ممارسات تسيء إلى الديمقراطية أو إرادة الناخبين، وأن ما يردده البعض عن ضعف الإقبال المتوقع أو ضعف تمثيل الناخبين في الانتخابات المقبلة هو كلام عارٍ تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن الحزب على ثقة كاملة بوعي الشعب المصري وحماسه للمشاركة في رسم مستقبل بلاده عبر صناديق الاقتراع.

وأضاف هلال،  أن الحزب يراهن على وعي المواطنين وقدرتهم على التفرقة بين الشائعات والحقائق، مشيرًا إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا ورسالة دعم لاستقرار الدولة واستكمال مسيرة التنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وأشار الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن إلى أن المرشحين الذين يخوضون الانتخابات على قوائم الحزب أو على المقاعد الفردية ينتمون إلى مختلف فئات المجتمع، وليس كما يروج البعض بأنهم جميعًا من رجال الأعمال أو الوزراء السابقين، موضحًا أن الحزب حرص على تحقيق التنوع في اختيار مرشحيه ليضم بينهم الشباب والمرأة، وأساتذة الجامعات، والقيادات المجتمعية، وأصحاب الخبرات في المجالات المختلفة.


وأكد "هلال" أن معايير اختيار المرشحين في حزب مستقبل وطن كانت صارمة وواضحة، تقوم على الكفاءة، والشعبية الحقيقية، والسمعة الطيبة، والقدرة على خدمة المواطنين، مشددًا على أن الحزب حريص على تقديم نماذج وطنية قادرة على تمثيل الشعب تحت قبة البرلمان بأداء يليق بثقة الجماهير ودعم الدولة المصرية.


وأكد هلال، أن الحزب سيواصل العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين لدعم المشاركة الإيجابية، وأن المرحلة القادمة تتطلب وحدة الصف والاصطفاف الوطني خلف الدولة المصرية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.

ودعا النائب عصام هلال، جموع المواطنين إلى النزول والمشاركة بقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن صوت كل مصري هو رسالة حب وانتماء لهذا الوطن، وأن المشاركة الفاعلة هي السلاح الحقيقي في مواجهة الشائعات والتحديات، ودليل وعي الشعب المصري الذي يقف دائمًا في صف وطنه وقيادته.

انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ البرلمان انتخابات النواب مستقبل وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

مصطفي عبده

جاله عرض كبير .. مصطفي عبده يحذر إدارة الأهلي من رحيل نجم الفريق

ترشيحاتنا

كيف أثرت مستحضرات التجميل المصرية القديمة على طقوس الجمال؟

كيف أثرت مستحضرات التجميل المصرية القديمة على طقوس الجمال؟

طريقة عمل مخبوزات بالجبنة والطماطم

طريقة عمل مخبوزات بالجبنة والطماطم.. بأسهل الخطوات

مكرونة بالزبدة والزيتون

طريقة عمل مكرونة بالزبدة والزيتون بأسهل الخطوات

بالصور

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

فيديو

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد