محمد أبو العينين.. صاحب الرؤية المبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت قبة البرلمان

على مدار السنوات الماضية، ظل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أحد أبرز الأصوات الداعمة لتمكين الشباب والنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره العمود الفقري للاقتصاد المصري، والمفتاح الحقيقي لبناء دولة صناعية حديثة قائمة على الإبداع والتكامل الإنتاجي.

أبو العينين: نجاح التجارب الدولية في الصناعة والتنمية يبدأ من المشروعات الصغيرة

شدد “أبو العينين” على أن نجاح التجارب الدولية في الصناعة والتنمية يبدأ من المشروعات الصغيرة، مستشهدًا بتجارب اليابان والبرتغال في تحويل الأفكار إلى كيانات اقتصادية ناجحة، حيث قال خلال اجتماع الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية،عام 2018 إن “علينا أن نستفيد من التجارب الناجحة حول العالم، فالدول الكبرى بنت اقتصادها من الصناعات الصغيرة التي تحولت لاحقًا إلى قلاع صناعية عملاقة”.

وفي أبريل 2020، خلال مناقشة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت قبة البرلمان، قدّم “أبو العينين” رؤية متكاملة لتطوير القطاع، مؤكدًا أن القانون الجديد يمثل “نقطة تحول حقيقية” لأنه يوحد جهة التعامل مع المشروعات الصغيرة ويزيل العقبات البيروقراطية أمام الشباب.



وقال إن القانون يشجع على الاستثمار في المشروعات التكنولوجية والتحول الرقمي والطاقة المتجددة، ويمنح حوافز قوية منها الأراضي المجانية وتأجيل سداد المرافق وتخفيض الجمارك إلى 2% فقط، مؤكدًا أن “أنجح طريق لتنمية المشروعات الصغيرة هو ربطها بالصناعات الكبرى لتعمل كصناعات مغذية ترفع القيمة المضافة وتخلق فرص عمل جديدة”.

وخلال أزمة جائحة كورونا، أشاد “أبو العينين” بمبادرات البنك المركزي التي خصصت تمويلات ميسرة لدعم الصناعات والسياحة والمشروعات الصغيرة، معتبرًا أن تلك الخطوات “أنقذت آلاف المنشآت من التعثر وساعدت في الحفاظ على العمالة المصرية”.

ثم جاءت جلسة أبريل 2021 تحت قبة البرلمان لتؤكد امتداد اهتمامه نحو المستقبل الصناعي لمصر، حيث دعا أبو العينين إلى صياغة رؤية لدولة صناعية بمعنى الكلمة، ترتكز على مدن صناعية متخصصة تجمع بين الصناعات الصغيرة والكبيرة في منظومة تكاملية، تتيح للشباب فرصًا حقيقية للنمو والإبداع.

أبو العينين: المستثمرين الألمان يؤمنون بمستقبل مصر الصناعي



وخلال مناقشة اتفاقية الشراكة مع ألمانيا تحت قبة البرلمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد “أبو العينين” أن الاتفاقية تمثل “نقلة نوعية” لأنها تساهم في تطوير 75% من القوى العاملة في مصر، مشيرًا إلى أن “المستثمرين الألمان يؤمنون بمستقبل مصر الصناعي ويدركون أن لدينا كنوزًا اقتصادية هائلة”.

أبو العينين: الصناعات الصغيرة عصب الاقتصاد الوطني

وفي نوفمبر 2023 خلال مناقشة تعديلات قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصف “أبو العينين” الصناعات الصغيرة بأنها “عصب الاقتصاد الوطني”، مطالبًا بمنحها الرخصة الذهبية لتسهيل إجراءات التأسيس والتوسع، تمامًا كما هو الحال مع المشروعات الكبرى.



وأكد أن النهوض بهذه الصناعات يتطلب توطينها في مدن صناعية متخصصة تتوافر فيها الجامعات الفنية ومراكز التدريب والبنوك والمعارض، لتصبح بيئة متكاملة تحفّز الإبداع والإنتاج والتصدير، مضيفًا:“لا بد من برنامج لبناء القدرات الإدارية والفنية للشباب ليصبحوا رواد أعمال حقيقيين قادرين على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية”.

وختم وكيل مجلس النواب كلمته بالدعوة إلى إطلاق مبادرة وطنية كبرى لدعم الصناعات الصغيرة، على غرار مبادرة “ابدأ” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإزالة المعوقات أمام الشباب، مؤكدًا أن “الاقتصاد المصري لن ينهض إلا بسواعد شبابه ومشروعاتهم التي تعبر عن فكر جديد واقتصاد منتج”.