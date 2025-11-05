قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام إسرائيلي: ترامب اقترح استسلام عناصر حماس الموجودين في الأنفاق وتسليم أسلحتهم مقابل عفو إسرائيلي مشروط
سعيد الزغبي: فوز ممداني نقطة تحول في أمريكا وصدام محتمل مع ترامب
زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"
مديرية الإسكان ببني سويف تنفي صحة إعلانات وهمية لتخصيص وحدات سكنية
محمد أبو العينين.. من دعم المعلم إلى تشريعات المستقبل تحت قبة البرلمان.. فيديو
أحلام تهنئ آمال ماهر على زواجها: مبروك حبيبتي بالرفاء والبنين
مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة الاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة
آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على الشروط الكاملة
وزير الخارجية يعرب عن تطلع مصر لتبادل الخبرات مع الجزائر
الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار والمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
سموحة يهنئ رجال اليد بعد الفوز على الزمالك والصعود للنهائي
فن وثقافة

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

تقى الجيزاوي

طرحت الفنانة امال ماهر احدث اغانيها بعنوان “خذلني” منذ قليل على موقع الفيديوهات يوتيوب ، وذلك بالتزامن مع انباء زواجها من رجل الأعمال المصري علي محجوب كما أعلن الصحفي والإعلامي ربيع هنيدي الخبر ، وانتشرت لهما عدة صور عبر مواقع التواصل الإجتماعي ولكن لم يعلق احد من الطرفين على الأمر حتى الأن.

وأغنية “خذلني” كلمات الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، الميكس والماستر أمير محروس.

أحدث ألبومات أمال ماهر 

ويأتي هذا الإصدار بعد النجاح اللافت الذي حققه ألبومها الأخير (حاجة غير)، الذي طُرح في صيف 2025 وضم 10 أغنيات، صُور منها 8 كليبات ، إضافة إلى تصدّر أغنية “نسيت اسمي” قائمة الاستماع على منصة أنغامي إلي جانب تحقيقها ملايين المشاهدات علي يوتيوب هي وباقي أغاني الألبوم.

أحدث ظهور للفنانة أمال ماهر

وكان احدث ظهور فني لآمال ماهر في احتفالية (مصر وطن السلام)، حيث قدّمت دويتو مميزًا مع الفنان حمزة نمرة وتستعد أمال حاليًا لحفل كبير في قصر القبة يوم 28 نوفمبر بمشاركة الفنان بهاء سلطان، حيث ستقدم باقة من أحدث أغانيها، إلى جانب أغنيتها الجديدة (خذلني) التي ينتظرها الجمهور بشغف.

وكانت اشعلت المطربة امال ماهر خلال الأيام الماضية احتفالية حزب حماة وطن بمحافظة بورسعيد بأعياد انتصار أكتوبر والتي أقيمت على حمام السباحة بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بالمحافظة .

وشهد الحفل ما يقرب من ٦٠٠٠ مدعو من مختلف طوائف المجتمع البورسعيدي بكافة الاطياف السياسية و الحزبية و الدينية و الاجتماعية.

