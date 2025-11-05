قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب
اشتعال حافلة جماهير برشلونة بالنيران قبل مواجهة كلوب بروج
محمد علي اتظلم تاريخيًا.. «الفقي»: السادات أكثر الرؤساء اهتمامًا بالتاريخ.. ومبارك لم يكن معنيًا بذلك
ترامب يتحدث عن انضمام السعودية المحتمل لاتفاقيات أبراهام.. ويؤكد استمرار وقف إطلاق النار بغزة
أشرف عبد الباقي ينعي أحمد عبد الله: من أجمل الناس اللي اتعرفت عليهم
مصر تقترب من الاكتفاء الدوائي.. عوض تاج الدين: 94 % من الأدوية التي نستخدمها مصنعة بمصر
البابا تواضروس يتأمل في قصة شفاء نعمان: الفتاة الأسيرة نموذج للإيمان رغم الألم
التشغيل خلال أيام| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟
لسه عندي شروط.. شيماء سعيد تكشف حقيقة رجوعها لإسماعيل الليثي
حقيقة عودة يورجن كلوب للتدريب في الدوري الإنجليزي
صرح ثقافي حضاري.. خبير أثري يكشف مفاجأة عن الدرج العظيم بالمتحف الكبير
زيارة رعوية مملوءة بالحب والأبوة من البابا تواضروس لشعب مدينة الأمل | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أبرز الأسباب الشائعة لإصابة طفلك بالإمساك

ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
رنا عصمت

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى إصابة الطفل الصغير بـ الامساك، تتراوح بين النظام الغذائي وبعض الأدوية. وفيما يلي أبرز الأسباب الشائعة وفقا لموقع ديلى ميرور.

ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..

1. النظام الغذائي:

غالباً ما يكون السبب الرئيسي للإمساك عند الأطفال هو تناول نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة، ومنتجات الألبان، والحلويات، وفقير بالألياف مثل الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضروات. كما أن قلة شرب السوائل تجعل البراز أكثر صلابة.

كما أن أي تغيير في النظام الغذائي؛ مثل الانتقال من الحليب الطبيعي أو الصناعي إلى حليب البقر، أو البدء في تناول أطعمة جديدة، يمكن أن يؤثر أيضاً على طبيعة الإخراج.

2. حبس البراز:

يُفضّل العديد من الأطفال في عمر السنتين اللعب بدلاً من الذهاب إلى الحمام. وقد يشعر بعضهم بالحرج أو الخوف من استخدام المرحاض، خاصةً في الأماكن العامة. كما أن بعض الأطفال الذين يرفضون التدريب على استخدام الحمام قد يُظهرون رفضهم من خلال الامتناع عن التبرز.

3. الخوف من الألم:

الأطفال الذين عانوا سابقاً من حركات أمعاء مؤلمة قد يتجنبون الذهاب إلى الحمام خوفاً من تكرار الألم. يؤدي هذا إلى حلقة مفرغة، حيث يتراكم البراز في الأمعاء ويصبح أكثر صلابة، مما يجعل إخراجه أكثر صعوبة وألماً.

4. تغيّر الروتين:

قد يؤدي السفر أو الابتعاد عن الحمام المعتاد إلى تردد الطفل في استخدام الحمام، مما يسبب الإمساك.

5. قلة النشاط البدني:

يساعد النشاط البدنى على تحفيز حركة الجهاز الهضمي، لذا فإن قلة الحركة قد تسهم في حدوث الإمساك.

6. المرض:

تغيّر الشهية بسبب عدوى في المعدة أو مرض آخر يمكن أن يؤثر على النظام الغذائي للطفل ويسبب الإمساك.

7. الأدوية:

قد تؤدي بعض الأدوية أو المكملات إلى الإمساك، مثل المكملات المحتوية على جرعات عالية من الحديد أو مسكنات الألم القوية (المخدّرة). لكن الكميات الصغيرة من الحديد الموجودة في حليب الأطفال الصناعي لا تسبب الإمساك.

8. الحالات الجسدية:

في حالات نادرة، قد ينتج الإمساك المزمن عن مشكلة تشريحية في الأمعاء أو الشرج أو المستقيم. كما أن الشلل الدماغي وبعض اضطرابات الجهاز العصبي قد تؤثر في قدرة الطفل على الإخراج الطبيعي.

ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك امساك الامساك للاطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

بدءًا من اليوم.. قرار جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

ترشيحاتنا

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

نزلات البرد

بدون أدوية .. علاجات منزلية لنزلات البرد

بالصور

طريقة كيكة الشوكولاتة الهشة مع الصوص الاقتصادي

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..

تسلا سايبر تراك.. مركبة خارقة تخطف الأنظار في الدعاية الانتخابية بشوارع سوهاج

تسلا سايبر تراك
تسلا سايبر تراك
تسلا سايبر تراك

أبرز الأسباب الشائعة لإصابة طفلك بالإمساك

ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..

فيديو

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد