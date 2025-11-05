أبرز الأسباب الشائعة لإصابة طفلك بالإمساك

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى إصابة الطفل الصغير بـ الامساك، تتراوح بين النظام الغذائي وبعض الأدوية. وفيما يلي أبرز الأسباب الشائعة وفقا لموقع ديلى ميرور.

ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..

1. النظام الغذائي:

غالباً ما يكون السبب الرئيسي للإمساك عند الأطفال هو تناول نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة، ومنتجات الألبان، والحلويات، وفقير بالألياف مثل الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضروات. كما أن قلة شرب السوائل تجعل البراز أكثر صلابة.

كما أن أي تغيير في النظام الغذائي؛ مثل الانتقال من الحليب الطبيعي أو الصناعي إلى حليب البقر، أو البدء في تناول أطعمة جديدة، يمكن أن يؤثر أيضاً على طبيعة الإخراج.

2. حبس البراز:

يُفضّل العديد من الأطفال في عمر السنتين اللعب بدلاً من الذهاب إلى الحمام. وقد يشعر بعضهم بالحرج أو الخوف من استخدام المرحاض، خاصةً في الأماكن العامة. كما أن بعض الأطفال الذين يرفضون التدريب على استخدام الحمام قد يُظهرون رفضهم من خلال الامتناع عن التبرز.

3. الخوف من الألم:

الأطفال الذين عانوا سابقاً من حركات أمعاء مؤلمة قد يتجنبون الذهاب إلى الحمام خوفاً من تكرار الألم. يؤدي هذا إلى حلقة مفرغة، حيث يتراكم البراز في الأمعاء ويصبح أكثر صلابة، مما يجعل إخراجه أكثر صعوبة وألماً.

4. تغيّر الروتين:

قد يؤدي السفر أو الابتعاد عن الحمام المعتاد إلى تردد الطفل في استخدام الحمام، مما يسبب الإمساك.

5. قلة النشاط البدني:

يساعد النشاط البدنى على تحفيز حركة الجهاز الهضمي، لذا فإن قلة الحركة قد تسهم في حدوث الإمساك.

6. المرض:

تغيّر الشهية بسبب عدوى في المعدة أو مرض آخر يمكن أن يؤثر على النظام الغذائي للطفل ويسبب الإمساك.

7. الأدوية:

قد تؤدي بعض الأدوية أو المكملات إلى الإمساك، مثل المكملات المحتوية على جرعات عالية من الحديد أو مسكنات الألم القوية (المخدّرة). لكن الكميات الصغيرة من الحديد الموجودة في حليب الأطفال الصناعي لا تسبب الإمساك.

8. الحالات الجسدية:

في حالات نادرة، قد ينتج الإمساك المزمن عن مشكلة تشريحية في الأمعاء أو الشرج أو المستقيم. كما أن الشلل الدماغي وبعض اضطرابات الجهاز العصبي قد تؤثر في قدرة الطفل على الإخراج الطبيعي.