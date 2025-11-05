سفير مصر بالاتحاد الإفريقي: مشاركة الأزهر بقضايا القارة تعزز حضور المؤسسات الدينية المصرية

أشاد سفير مصر لدى الاتحاد الإفريقي بجنوب إفريقيا، السفير عمرو الجويلي بكلمة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، خلال مشاركته في المنتدى الخامس للاتحاد الإفريقي، مثمنًا ما تضمنته الكلمة من رؤى فكرية ومقترحات بنّاءة حول سبل تعزيز دور المؤسسات الدينية في دعم القيم الإنسانية والتنمية المجتمعية في القارة الإفريقية.

سفير مصر لدى الاتحاد الإفريقي بجنوب إفريقيا يشيد بكلمة أمين البحوث الإسلامية

وأعرب السفير الجويلي، الذي يشغل منصب مدير مديرية منظمات المواطنين وأفارقة الشتات بمفوضية الاتحاد الإفريقي – الجهة المنظمة للمنتدى – عن تقديره لحرص فضيلة الأمين العام على المشاركة في أعمال المنتدى.

ووجه الشكر إلى الإمام الأكبر د. أحمد الطيب على اهتمامه بدعم رسالة الأهر في إفريقيا، مشيرًا إلى تطلعه إلى مساهمة فكرية وبحثية من مؤسسات الأزهر الشريف في الأنشطة المقرر تنفيذها في إطار موضوع الاتحاد لعام 2025 بعنوان: "العدالة للأفارقة وللشعوب من ذوي الأصول الإفريقية من خلال التعويضات".

وأكد الجويلي أن مشاركة الأزهر الشريف تمثل دعمًا معنويًا وقيميًا مهمًا لأولويات الاتحاد الإفريقي، وتعزز حضور المؤسسات الدينية المصرية في القضايا القارية ذات البعد الإنساني والحضاري.