الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين البحوث الإسلامية: تكررت نداءات شيخ الأزهر حول ضرورة العدالة الإنسانية

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة
أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة
إيمان طلعت

ألقى د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، اليوم، كلمةً خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الخامس للحوار بين الأديان في الاتِّحاد الأفريقي، الذي عُقِد بمدينة (ويندهوك) في ناميبيا تحت عنوان: (استعادة الكرامة.. دَور القيادات الدِّينيَّة في الدعوة إلى العدالة والتعويضات والحفاظ على التراث الثقافي للأفارقة ولأبناء الجاليات في الشتات)، وذلك بمشاركة نخبة مِنَ القيادات الدِّينيَّة والثقافيَّة من مختلِف الدول الأفريقيَّة.

وفي مستهل كلمته، دعا الدكتور الجندي أن يعمَّ السلام والخير ربوع القارَّة الأفريقيَّة والعالَم أجمع، وأن تتوقَّف الصِّراعات والحروب التي تَحصد الأرواح وتُبدِّد خيرات الأوطان، مؤكِّدًا أنَّ الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، يقدِّم للعالَم نموذجًا حيًّا في ترسيخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانيَّة، ويواصل دَوره التاريخي في الدِّفاع عن القِيَم الأخلاقيَّة والإنسانيَّة الجامعة، موضِّحًا أنَّ رسالة الأزهر تنبع من إيمانه العميق بأنَّ الأديان جاءت لتحرير الإنسان من كلِّ صور الاستعباد والتفرقة، وإعلاء شأن العدل والمساواة بين البشر.

وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة إلى أنَّ الدعوة إلى العدالة لا تكتمل إلا بالاعتراف بحقِّ الشعوب، واستعادة ما سُلِب مِنَ التراث والهُويَّة، مؤكِّدًا أنَّ هذا الأمر يمسُّ كرامة الشعوب الأفريقيَّة وجذورها الحضاريَّة، وأنَّ على المؤسَّسات الدِّينيَّة والثقافيَّة العمل المشترك لاستعادة الذاكرة التاريخيَّة المفقودة.

وأوضح فضيلته أنَّ رسالة الأزهر الشريف تدعو إلى الشراكة بين قارَّتنا الجميلة تحفيزًا للتكامل، فها هي البعثات الأزهريَّة للعالَم تقدِّم نموذجًا رائعًا للتبادل الحضاري والدِّيني تحت سماء التسامح والتعايش؛ ممَّا يؤكِّد العَلاقة القويَّة بين الأزهر وكل الدول التي تمدُّ يد السلام والحوار، كما يستقبل فضيلة الإمام الأكبر وفودًا مِنْ كلِّ دول العالَم لتعزيز الأمن العالمي والسلام الإنساني، ويشدِّد دائمًا على ضرورة التعايش السلمي دون تفريغ الهُويَّة الدينية، مؤكِّدًا أنَّ قيم الإسلام تشجِّع الانسجام والمشاركة المجتمعية، ونبذ العنصريَّة والتمييز وعدم التهميش الدِّيني أو المدني، ومواجهة التطرُّف وترسيخ التسامح في المجتمعات متعدِّدة الأعراق، مبينًا أن الأزهر الشريف يبين للعالم كله أن استقرار الكرة الأرضية يصدر عن ضرورة وجودية تكمن في احترام الإنسان وعدم الكيل بمكيالين وأن احترام الشعوب واجب أخلاقي.

وتابع أنَّ القيادات الدِّينيَّة تتحمَّل مسئوليَّة كبرى في إحياء الضمير الإنساني العالمي والدعوة إلى العدالة الشاملة، مشدِّدًا على أنَّ الأديان الإلهيَّة كلَّها التقت على هدفٍ واحد؛ هو: تكريم الإنسان، وأنَّ احترام التنوُّع الثقافي والدِّيني ركيزةٌ أساسيَّةٌ لبناء السلام العالمي الحقيقي، كما أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف يكرر نداءاته ومشاركاته في دعم القارة الأفريقية وتعزيز العلاقات والتعايش الآمن والبعد عن الخلاف وضرورة وترسيخ القيم ووحدة الكيان الإنساني.

وأردف أنَّ مِن واجب القادة الدِّينيين أيضًا ألَّا ينسوا أبناء القارَّة في الشتات، الذين حوَّلهم القهر الاستعماري إلى جاليات متفرقة في أصقاع الأرض، لكنهم اليوم يشكِّلون قوَّةً حيَّةً تربط القارَّة بالعالَم، مشيرًا إلى أنهم يواجهون تحديًا مزدوجًا؛ هو: الحفاظ على الجذور، ومقاومة التمييز والعنصريَّة في بلاد المهجر.

ودعا الدكتور محمد الجندي إلى مدِّ يد العون الروحي والثقافي لهم؛ من خلال إنشاء مراكز دِينيَّة وثقافيَّة تكون بمنزلة «منافذ للوطن الأم» تحمي أبناء الجاليات من الذوبان، وتغذِّي فيهم الاعتزاز بأفريقيَّتهم وهُويَّتهم الحضاريَّة، مؤكِّدًا أن الأزهر الشريف يفتح أبوابه لأبناء أفريقيا في كل مكان؛ ليظل منارة عِلمٍ وهُويةٍ وتواصُلٍ حضاري بين القارَّة والعالَم.

كما دعا إلى توحيد الجهود الدِّينيَّة والإنسانيَّة من أجل تحقيق التنمية المستدامة العادلة، ومواجهة كل أشكال العنصريَّة والتمييز، لافتًا إلى أنَّ ما يتعرَّض له بعض الشعوب من انتهاكٍ للحقوق هو اختبارٌ حقيقيٌّ لضمير الإنسانيَّة، وأنَّ قِيَم العدالة لا تتجزَّأ.

واختتم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة كلمته بتأكيد أنَّ الأزهر الشريف سيبقى صوتًا عالميًّا للحقِّ والعدل، وجسرًا للتواصل بين الشعوب والثقافات، مطالبًا باستمرار الحوار الدِّيني البنَّاء؛ بوصفه الطريق الأمثل لتعزيز السلام، وترسيخ الاحترام المتبادل، وصون كرامة الإنسان في كل مكان.

