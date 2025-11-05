مرصد الأزهر: إسرائيل دمرت 95% من مدارس غزة.. وندعو المجتمع الدولي لإعادة تعمير قطاع التعليم

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إنه بينما لا يزال قطاع غزة يعاني من دمار شامل طال مقومات الحياة، عاد أطفالٌ طبعت في ذاكرتهم أصوات القصف، ورائحة البارود، ولهيب الحرائق، إلى مقاعد الدراسة، بعد انقطاع قسري امتد لما يقرب من عامين.

وأردف المرصد في بيان: ورغم حالة الدمار، بدأ الطلاب رحلتهم التعليمية الجديدة داخل جدران المدرسة الكمالية الأثرية، متشبثين بالأمل في استعادة حقهم في التعلم ورسم مستقبلهم، بعد محاولات الاحـ تلال المستمرة على مدار العامين الماضيين لمحو أي بصيص أمل في بناء أجيال غزة القادمة.

وأوضح المرصد: ولمواجهة هذا الواقع، أشارت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في رام الله إلى اعتماد الوزارة لنقاط تعليمية مؤقتة تستوعب نحو 80 ألف طالب، بالتعاون مع مبادرات المجتمع المدني، وأنه رغم تراجع هذا العدد عن مراحل سابقة بسبب القصف المستمر واستهداف التجمعات التعليمية، فقد مثّلت هذه النقاط حلًا عاجلًا.

واقع البنية التحتية التعليمية

95 % نسبة مدارس القطاع التي دمرها القصف الصهيوني كليًّا أو جزئيًّا.

550 العدد التقريبي للمدارس في قطاع غزة (حكومية ومدارس وكالة الأونروا).

287 عدد المباني الحكومية التي تخدم 400 مدرسة بنظام الفترتين.

143 عدد المؤسسات التعليمية (مدارس وجامعات) التي دُمرت كليًّا.

366 عدد المؤسسات التعليمية التي دُمرت جزئيًّا.

الخسائر البشرية في القطاع التعليمي

18،000 عدد الطلاب والطالبات الذين استشهدوا.

1،500 عدد الطلاب الجامعيين الذين استشهدوا.

750 العدد التقريبي للمعلمين من مدارس غزة الذين استشهدوا.

230 عدد الأساتذة الجامعيين الذين استشهدوا.

مبادرات التعليم البديل (المؤقت والافتراضي)

234 عدد النقاط التعليمية المؤقتة التي اعتمدتها الوزارة.

80،000 العدد التقريبي للطلاب الذين تستوعبهم النقاط التعليمية المؤقتة.

25 عدد المدارس الافتراضية التي أطلقتها الوزارة.

1،500 عدد المعلمين والمعلمات المشاركين في مشروع المدارس الافتراضية من الضفة الغربية.

130،000 عدد الطلاب الذين سجّلوا في المدارس الافتراضية خلال يومين فقط.

26،000 عدد طلاب مواليد 2006 الذين يتقدمون حاليًا لامتحان الثانوية العامة إلكترونيًا.

وشدد مرصد الأزهر على ضرورة تضامن مؤسسات المجتمع الدولي بهدف إعادة إعمار البنية التحتية التعليمية المدمرة. ويُعتبر هذا العمل حقًا أساسيًا لا يمكن التنازل عنه للطفل الفلسطيني، وخطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة والاستقرار.