اول مسلمة في منصب نائب حاكم ولاية فرجينيا.. من هي غزالة هاشمي؟

أعلنت الديمقراطية غزالة هاشمي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" فوزها بمنصب نائب حاكم ولاية فرجينيا، لتصبح بذلك أول مسلمة تُنتخب لمنصب في تاريخ الولاية.

و قالت هاشمي: " شكرًا لكِ، فيرجينيا، على الشرف العظيم الذي منحتموني إياه لخدمة الولاية كنائبة الحاكم القادمة.

هذه اللحظة تخص كل شخص من سكان فيرجينيا يؤمن بأن سياستنا يجب أن تكون أكثر تفاؤلًا، وأكثر شمولًا، وأكثر تعاطفًا".





من هي غزالة هاشمي؟

ولدت غزالة هاشمي عام 1964 بمدينة حيدر أباد الهندية، ووصلت إلى ولاية جورجيا الأمريكية وهي في الرابعة من عمرها، لتلحق هي وعائلتها بوالدها الذي كان يدرس الدكتوراه في العلاقات الدولية، وبدأ مسيرته في مجال التدريس الذي سارت هاشمي على خطاه لاحقا.



غزالة هاشمي هي عضوة حالية في مجلس شيوخ الولاية في ريتشموند، و تعتبر أول أمريكية من أصل هندي تُنتخب على مستوى ولاية فرجينيا.



لعبت "هاشمي" دورًا بارزًا في قلب مسار المجلس في عام 2019، كما خاضت حملتها الانتخابية على وعود بالوقوف في وجه سياسات إدارة ترامب، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية والسياسات التعليمية.



و هزمت هاشمي خمسة منافسين في الانتخابات التمهيدية في يونيو، كما فازت بالترشيح بفارق ضئيل بنسبة 28% من الأصوات.