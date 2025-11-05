ترامب يتحدث عن انضمام السعودية المحتمل لاتفاقيات أبراهام.. ويؤكد استمرار وقف إطلاق النار بغزة

أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التأكيد على إمكانية توسيع اتفاقيات أبراهام خلال مؤتمر أعمال في ميامي يوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن العديد من الدول تنضم حاليًا للاتفاقيات، معربًا عن أمله في أن تنضم المملكة العربية السعودية قريبًا، لكنه لفت إلى أنه لم يعلن عن أي خطوة رسمية بهذا الخصوص.

وشدد ترامب على أنه لا يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة هش، معربًا عن أمله في أن يستمر في ذلك.

وتطرق ترامب إلى إنجازاته في الشرق الأوسط، قائلًا: "كانت اللحظة الحاسمة عندما دمرنا القدرات النووية الإيرانية. فجأة، قال الجميع: هذا رائع – لقد أرادوا فعل ذلك لعشرين عامًا".

وأضاف: "أود أن أشكر شخصًا مميزًا في سياق السلام الإسرائيلي، لدينا سلام في الشرق الأوسط، هل تصدقون ذلك؟ شكرًا جزيلًا لستيف ويتكوف، وشكرًا لجاريد كوشنر، الذي يعد الأب الروحي لاتفاقيات أبراهام".

يذكر أن هذه التصريحات تأتي ضمن سلسلة إشارات متكررة من ترامب حول اتفاقيات أبراهام ، والتي غالبًا ما تميزت بنبرة التفاؤل. فقد صرح الرئيس الأمريكي قبل نحو أسبوعين في مقابلة مع شبكة فوكس للأعمال: "أتوقع أن تتوسع اتفاقيات أبراهام قريبًا، لا أريد أن أقول فورًا، بل قريبًا".