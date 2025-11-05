الكرملين: الولايات المتحدة لم تقدم أي توضيح لروسيا بشأن تصريح ترامب حول استئناف التجارب النووية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية /الكرملين/ ديمتري بيسكوف إن واشنطن لم تقدم أي توضيح لموسكو بشأن التصريح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استئناف التجارب النووية.

وأضاف بيسكوف، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "الإجابة هي لا".

وكان ترامب أعلن، في وقت سابق، أنه أصدر تعليمات إلى وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ باستئناف تجارب الأسلحة النووية على الفور، مشيرا إلى أن دولا أخرى تقوم بذلك بالفعل. ومع ذلك، لم يحدد ترامب ما إذا كان يتحدث عن تفجير رؤوس حربية نووية على وجه الخصوص.